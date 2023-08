Los comisionados del INAI “no ayudan en nada”, al menos deberían bajarse el sueldo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “está muy bien” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera luz verde al INAI para que se sesione con cuatro de los siete comisionados, pero determinó que quienes integran el organismo autónomo “no ayudan en nada” y deben aplicarse.

“Si estamos hablando de que no ayudan en nada. Es lamentable, pues. Deberían ellos de hacer algo, reducirse los sueldos cuando menos, hacer algo, porque debe dar pena estar cobrando sin hacer nada, sin contribuir al desarrollo del país”, señaló.

López Obrador pidió a los comisionados del INAI que se apliquen y dejen de actuar de manera facciosa, “que tengan la arrogancia de sentirse libres. Qué le van a estar haciendo caso a Claudio X. González hijo y a los integrantes de la oligarquía, si se deben al pueblo, solamente tienen como amo al pueblo de México”.

Advirtió que si continúan en el puesto “prestándose para chicanadas o para callar como vasallos, pues se van a sentir muy mal”, y el argumento es que antes podía no conocerse de actuaciones irregulares, pero ahora se hacen públicos.

“¿Cómo se desquita el sueldo, si se gana más que el presidente y nada más se trabaja de lunes a viernes y no se resuelve nada en favor del pueblo, sólo se está esperando a que llegue un caso para proteger a un potentado, de lunes a viernes, porque sábado y domingo es día de descanso?”, reprochó.

En esos cargos pueden ganar 150 mil pesos mensuales, cuando el promedio de lo que ganan los trabajadores, con el aumento al salario, es de 16 mil pesos mensuales, de acuerdo a los inscritos en el Seguro Social. “Y dicen algunos: ‘Es que no nos alcanza, no salimos así’. Bueno, ¿y cómo sale el que gana 16 mil pesos? Que es la mayoría, lamentablemente”.

Aprovechó para decir que quienes tienen un salario más elevado que el resto, como el suyo, “debemos de estar agradecidos y aplicarnos más, y servir más, y no traicionar al pueblo, y actuar con honestidad”.

Esta situación no solo aplica a los comisionados del INAI, también a otros organismos que se manejan dentro de una burbuja alejada de la realidad que vive el pueblo.

“Hay una especie de enajenación en algunos. No estoy hablando nada más de este caso, sino de quienes trabajan en estos organismos autónomos, en el Poder Judicial. Se manejan en una burbuja que no tiene nada que ver con los sentimientos del pueblo, están completamente separados del pueblo”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en la importancia de renovar al menos el Poder Judicial, porque “lo mejor es que el pueblo los elija de manera directa, que no sea a través del titular del Ejecutivo o de los legisladores que se les designe, sino que los elija el pueblo con los requisitos que se pedían en la época del presidente Juárez”.

Si en ese tiempo así se elegía a los integrantes del Poder Judicial, “¿por qué no lo vamos a hacer ahora?”, pero que sean personas que tengan conocimiento en la materia.

“Pueden estar pensando que cualquiera va a ser juez o va a ser magistrado o va a ser ministro. No, tienen que ser abogados como requisito, y fundamentalmente tienen que ser gentes íntegras, honestas. Y se pueden elegir de listas y que se dé a conocer quiénes son, qué cargos han ocupado, cómo se han comportado. Ni modo que se elija al juez que le dio el amparo a Guzmán Loera para que no lo extraditaran, pues a ese no lo va a elegir el pueblo; sin embargo, ahí está”, cuestionó.

También criticó que el pueblo no elegiría como ministro a una persona como Luis María Aguilar, “al que tiene ahí en su gaveta, en el escritorio el expediente de los 25 mil millones de pesos, porque todo eso va a salir. Entonces, de esa manera se puede conseguir la renovación”.