Sólo en Chihuahua y Coahuila no se distribuirán los libros de texto debido a controversias: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por la controversia constitucional solicitada por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila son los únicos estados donde está prohibida la distribución de los libros; en el Estado de México no se darán únicamente a 20 estudiantes y en cuatro estados más está pendiente la entrega.

“En la mayoría de las escuelas ya están los libros de preescolar, primaria, son pocos los estados donde no se han distribuido los libros; en los casos de Chihuahua y Coahuila, por lo que ya sabemos el gobernador, la gobernadora de esos estados presentaron una controversia, un ministro de la Suprema Corte resolvió que no se distribuía y por eso no se está haciendo”.

Las entidades donde los materiales tampoco han llegado a los estudiantes son: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. “En otros casos ya se tienen los libros, pero no los han distribuido. Ahí no hay, entiendo, ningún amparo, nada”.

Aclaró que en las escuelas mexiquenses no hay un impedimento para que entreguen los materiales.

“En el Estado de México hay dos criterios: parece que el amparo sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes, y hay la interpretación de que no sólo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México”, indicó.

López Obrador admitió que una de las interpretaciones de la decisión del juez en el Estado de México es la de los abogados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los del gobierno mexiquense, por lo que este lunes tienen reunión el gobierno federal con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y sus abogados.

Con esta reunión buscarán llegar a un acuerdo para decidir si se entregan o no todos los libros, ya que la otra versión es que la medida se debe aplicar en todo el territorio mexiquense y no solo a 20 estudiantes.

Indicó que este fin de semana se manifestaron en distintas partes del país contra los libros, pero aseguró que se puede hacer “en completa libertad y lo pueden seguir haciendo. “Le tenemos mucha confianza a la mayoría de la gente. Ya no es fácil la manipulación”.

“Antes los medios de manipulación podían sacar a miles a las calles, ahora no, la gente está muy consciente, son otros tiempos y vamos avanzando mucho en eso, porque se está transformando al país sin violencia ni represión. Nadie puede decir que es perseguido por sus ideales o es censurado”.

Afirmó que “gritan cuidado que les van a inyectar el virus de comunismo, lo más atrasado, sin fundamento, irracional, muy conservador, muy fanático, dogmático, mucho atraso. Llegaron a plantear que iban a arrancar las hojas y a quemar, como en el medioevo, libros prohibidos, ningún libro se debe prohibir, menos destruir, pero les salió lo conservador porque la doctrina conservadora siempre ha existido”.