AMLO cuestiona que el ministro Luis María Aguilar tenga 50 abogados a su servicio y no resuelva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó de nuevo la actuación del ministro Luis María Aguilar.

“¿No es un acto tramposo mantener ahí un pendiente tanto tiempo? ¿qué cuesta mucho trabajo el estudio, analizar el caso y resolver?”, dijo el presidente al cuestionar que el ministro no resuelva a favor o en contra de la empresa que se resiste a pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, aun cuando tiene a 50 trabajadores, entre abogados, a su servicio.

“50 abogados tiene cada ministro, más personal de apoyo administrativo, para que no se piense que: ‘A ver, es que el ministro tenía que hacer él la resolución, el proyecto para presentarlo al pleno y tenía que dedicarle una semana completa, y desvelarse, y estar consultando leyes y derecho comparado con lo que sucede en otros países, y códigos y todo, tesis, jurisprudencias”.

El presidente López Obrador criticó que el mismo ministro tardó tres días, “así fast track, justicia pronta y expedita”, para otorgar suspensión a la distribución de los libros de texto de la SEP.

“Lleva más de ocho meses con el expediente, porque llegó ese expediente después de trámites y trámites por todo el Poder Judicial. Llegó a la Corte y cuando llega, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta las controversias de Chihuahua y la presidenta decide entregarle el caso al ministro Aguilar. ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? No, pues ya sabían”.

También del expediente de la empresa para retrasar el pago de impuestos “pues se entera, sabía y lo solicita, que le entreguen a él el expediente”, añadió.

El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, dijo que el gobierno federal considera que “al no ser novedoso ni relevante, tenía que haberse rechazado y regresar al tribunal colegiado para que este emitiera la sentencia definitiva y se constituyera en una cosa juzgada, y al ser cosa juzgada ya tenía la autoridad la facultad de ejercer el cobro por los mecanismos que se consideraban, incluso coactivamente”.

Sin embargo, se decidió no rechazar este caso y aun así el ministro estaba obligado, por ley, a presentar un proyecto en 15 días; pero, no lo hizo.

“Meses después presentó un proyecto, mismo que retiró, pero presentó un proyecto, lo enlistó, en el que originalmente, si mal no recuerdo, rechazaba el recurso y lo regresaba al colegiado, pero lo bajó. Y después ingresaron dos recursos y también solicitó el turno de estos dos. Suman tres asuntos que están en la ponencia del ministro, pero el que originalmente motivó y el que tiene estos ocho meses desde que le fue asignado”.

El presidente López Obrador pidió que “ojalá y resuelva en un sentido o en otro, pero que no guarde ahí el expediente. No le estamos diciendo, porque también no se debe de malinterpretar, que resuelva a favor, no, a favor de la hacienda pública, no. Que resuelva de conformidad con la ley y con apego a la justicia, eso es lo que le estamos pidiendo, es llevar a la práctica lo que decían los buenos abogados de la época liberal: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Y esto aplica para todos”.