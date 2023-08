AMLO: fracasó la campaña del “comunismo” y ahora van contra la diversidad sexual en los libros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que no funcionó la estrategia en contra de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al afirmar que se inyectaría el virus del comunismo y, dijo, ahora se lanzan contra el contenido de la diversidad sexual.

“Como no pudieron demostrar que era inyectar el virus del comunismo se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual, también muy atrasado porque estamos hablando de libros de secundaria que tiene que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes, cómo no van a tener información. Son cosas fundamentales, hay que informar y hay que respetar”, destacó.

Consideró que dicha campaña no significó ni siquiera vendaval, pero sí es un aire autoritario conservador.

El mandatario federal incluso reprochó: “A mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto. Tolerar es a ver te voy a aguantar; no, es respetarnos todos, somos libres”.

Incluso fue más específico al señalar: “Cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual, tenemos que respetarnos todos, pero es parte del atraso, y también los progres buena ondita”, a quienes también tachó de conservadores que “defienden el statu quo, el que no quiere que cambie nada”.

Celebró que se entregaron los libros en 30 estados y solo en Chihuahua y Coahuila se mantiene la suspensión, en tanto la Suprema Corte resuelve la controversia constitucional solicitada por sus gobiernos.

“Yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente, como sucedió, que no se deje manipular porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, fallaron, fracasaron porque ya es otro pueblo”, dijo.

Reiteró que el tema del comunismo en los libros es “falso completamente, mentira, no pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito sí al humanismo y a la ciencia. Muy tendenciosos quisieron espantar con eso y no les funcionó porque no es nada más de gritar, es que se tiene que argumentar”.

No es un tema de descalificar, sino de presentar pruebas, tampoco de arrancar hojas como lo propuso el presidente del PAN, Marko Cortés, o de quemar libros, afirmó.

“Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos, son muy retrógradas, pero bueno, vivimos en un país libre y que sigan su camino los retrógradas, los fachos, hasta los progres buena ondita”.

Adelantó que mostrará un manifiesto en ese sentido para exhibir a quienes lo firman “porque les debería dar pena porque hay gente ahí firmando, yo los tenía en otro concepto y resultaron torquemadas de la Santa inquisición. Se la dan de progresistas, de liberales. Luego ni se entera la gente y siguen engañando que son progres”.