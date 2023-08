AMLO tunde a ministra Norma Piña por presupuesto del Poder Judicial: "ya es mucho el cinismo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la defensa de la ministra Norma Piña al presupuesto que el Poder Judicial pide para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “ya es mucho el cinismo” de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque mantienen un salario más elevado que el del jefe del Ejecutivo Federal, además de un fideicomiso.

Adelantó que no podrán culparlo si en la Cámara de Diputados le aprueban ajustes al presupuesto solicitado porque, recordó, al Ejecutivo Federal no le corresponde hacer modificaciones.

“En este caso de la presienta por eso son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente ellos ganan más. Violan la constitución con argucias legaloides”, aseguró.

“Ni siquiera me pueden echar la culpa de que yo les recorté. Sí tengo que andar con cuidado porque son muy truculentos y no creo que por decir esto también me vayan a sancionar porque puedo probar que son truculentos, lo estoy probando: ¿No es un acto tramposo mantener ahí un pendiente tanto tiempo, qué cuesta mucho el estudio, cuesta mucho trabajo analizar el caso y resolver?”, cuestionó.

El mandatario expuso que “era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional” y aunque es a la cámara baja la que le corresponde la revisión y aprobación, consideró “que dicho sea de paso está excedido”.

Pero tampoco es que les haga falta más dinero porque, además, dijo, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos que va incrementando, que funciona como reserva y para “financiar todos sus excesos”.

Recordó que no le extrañaría que no respeten la Constitución “porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos porque ellos representan a una minoría rapaz. Ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses del grupo de poder”.