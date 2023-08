FGR investiga a Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE, por irregularidades: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las dos investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene curso contra el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes.

Recordó que hace unos días no tenía información al respecto, pero posteriormente la Fiscalía comunicó sobre estas dos denuncias en proceso en el caso de Yunes.

“Pero yo sí quiero agregar que una vez aquí, hace poco, hablé del fraude del 2006, de cuando impusieron a Calderón, cuando se robaron la Presidencia, 2006. Y sostuve que en ese fraude participó la maestra Elba Esther Gordillo, que incluso ella habló por teléfono a varios gobernadores; hasta el día de la elección habló por teléfono con el que era gobernador de Tamaulipas. Que, por cierto, acaba de salir de la cárcel, Eugenio. Hay constancia de todo esto”, dijo.

Sostuvo sus declaraciones en las que acusó que la exlideresa del SNTE ayudó para que Felipe Calderón quedara en la Presidencia en 2006 y “como pago, porque así lo hacían, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública, porque el yerno de la maestra fue, con Felipe Calderón, el subsecretario de Educación Básica”.

Señaló que “a su vez se lo pasa a Yunes. Así está la historia. Entonces, pasa el tiempo y se pelean Yunes y la maestra. La maestra dice que Yunes lo traicionó y así (…) Por eso, cuando se habla de mafias de poder, pues no se deben de alarmar porque, ¿cómo se le llama a eso? Ajustes de cuenta, coartadas, son asuntos así de ese tipo”.

Después comentó que Gordillo expuso una respuesta un tuit que borró, “es importante su testimonio de ella, porque no es el que plantea que no es cierto, que ella haya recomendado a Yunes, sino lo que dice está peor, porque no sólo habla de lo de Yunes, sino lo acusa, a Yunes”.

En el comunicado publicado por Gordillo, sostiene que “en relación a las declaraciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participe en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna”.

De esa comunicación, el mandatario federal rescató que sería interesante saber si sostiene el “gravísimo” señalamiento de que Calderón amenazó “con movilizar al Ejército si hacían un movimiento en el ISSSTE”.