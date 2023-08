Los libros de texto se entregaron en 30 entidades; quedaron pendientes Chihuahua y Coahuila: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las y los gobernadores de 30 estados donde se logró la distribución de los libros de texto gratuitos de preescolar y primaria; se mantienen pendiente Chihuahua y Coahuila.

También avaló que en algunas entidades se van a entregar cuadernillos complementarios, “es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan. Que se tengan los libros de texto es importante, porque es lo básico”.

En el caso del Estado de México, el mandatario federal detalló que se habló con el gobernador Alfredo del Mazo sobre los dos criterios: uno, que aplicaba no distribuir los materiales para todos los estudiantes mexiquenses y, el otro, de los abogados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que la resolución de un juez sólo se aplicaría a 20 estudiantes por amparos interpuestos por familias.

Con la reunión de ayer se llegó al acuerdo con el gobernador Del Mazo de que se entregarán los libros a todo el territorio del Estado de México.

El presidente López Obrador destacó que la distribución ya también la autorizó el resto de los gobernadores, quienes se manifestaron al respecto de aceptarlos, salvo en Chihuahua y Coahuila, por las controversias constitucionales que deberá resolverse en la Suprema Corte.

“Yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente, como sucedió; que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, fallaron, fracasaron porque ya es otro pueblo”, dijo.

López Obrador agregó que falta que los libros lleguen a los estudiantes de secundaria, que “están por llegar, pero preescolar y primaria sí, en los 30. Muchas gracias a mamás y papás porque ellos también ayudan. Estoy seguro que están revisando o ya revisaron los libros, porque es la escuela y es la casa”.