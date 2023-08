Morena pide a “corcholatas” evitar descalificaciones, proselitismo y violar la veda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena llamó hoy a las “corcholatas” a respetar la veda decretada en ese partido y sus aliados el PT y el PVEM, mientras se levantan encuestas para definir a quien coordine la “Defensa de la Cuarta Transformación”, el cargo con el que se anticipa la candidatura presidencial para 2024.

En medio de un diferendo por el carpetazo dado a las denuncias de Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió también cesar las descalificaciones.

Luego de que iniciara el período en el que diferentes casas encuestadoras realizarán una medición sobre la popularidad y otros criterios a considerar entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y aliados, Delgado Carrillo insistió hoy en garantizar la confiabilidad de los estudios demoscópicos.

El dirigente partidista garantizó que la encuesta se hará con transparencia y profesionalismo.

“Quiero darles mi palabra a ustedes, al pueblo con quien nos debemos, que nadie va a manipular la voluntad de la gente”, prometió.

La comunicación emitida hoy por Mario Delgado fue insistente en evitar las descalificaciones y en llamar a todos los actores a no desacreditar a otros aspirantes, responsabilizando a todos de la unidad:

“No se vale andar denostando, andar insultando”, dijo.

Además, hizo un llamado a respetar la veda, evitar actividades de proselitismo, suspender giras y no revelar datos sobre los levantamientos. También, a los simpatizantes, a evitar descalificar a aquellos con los que no simpatizan, no realizar brigadas de apoyo o grupos organizados para el activismo.