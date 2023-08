AMLO se burla de crítica de TV Azteca a libros de texto: Ovnis quieren volver comunistas a mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Esta noche en Hechos: llegan los Ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto… No se la pierda’” comentó de forma irónica el presidente Andrés Manuel López Obrador para comenzar una crítica contra TV Azteca, “es que se están pasando”, aunque insistió en que “nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo”.

El mandatario incluso les cantó: “Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Cha-cha-cha cha-cha-cha y reprodujo la canción, “para que les guste más es de un gran músico cubano” y agregó que “así están, de veras, son nuestros amigos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos”.

Expresó: “Ofrezco disculpas a mi amigo (Javier) Alatorre, pero es que se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto, en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído”.

Consideró que se trata de un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica, acusó que es mucho el conservadurismo de algunas personas que hasta los obnubila, “entonces ven comunista por todos lados, así como los ovnis”.

Ante el señalamiento publicado en El Universal, respondió que “si enseñan el credo de la 4T está bien: no mentir, no robar, no traicionar. Pero no traen eso, es pura invención”.

Tampoco consideró que detrás de la campaña en TV Azteca esté la ultraderecha, “es una concepcion distinta, es una diferencia de criterio, nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo. Sí tenemos diferencias en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal en una democracia. No puede haber pensamiento único, somos libres”.