Contraloría suspendió a cuatro funcionarios de Cuauhtémoc por “Operativo Diamante” de Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a su “ilegal actuación” durante las jornadas del llamado “Operativo Diamante”, el Órgano Interno de Control de la alcaldía Cuauhtémoc suspendió de sus cargos, de manera temporal, a cuatro directores de área de la demarcación dirigida por Sandra Cuevas, informó la Secretaría de la Contraloría General del gobierno de la Ciudad de México.

Agregó que el pasado 25 de julio, dicho órgano interno presentó denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, “la cual se registró en la Carpeta de Investigación”.

La “medida cautelar” de la autoridad aplica para el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el director de Protección Civil, el director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

En una tarjeta informativa, la Contraloría dirigida por Juan José Serrano explicó que en días pasados, el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc radicó un expediente de investigación “con motivo de las diferentes notas periodísticas que denuncian la actuación ilegal de diversas personas servidoras públicas en la demarcación, con motivo del retiro de enseres ubicados en la vía pública”.

La Contraloría dijo que, “ante la urgencia de atender el asunto, debido a que a la fecha se continúa con estos operativos, se habilitaron días para la práctica de diligencias de investigación”.

Agregó que el pasado 24 de julio, el Órgano Interno de Control realizó visitas a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc, para verificar dos puntos:

- La existencia de expedientes de los procedimientos realizados para quitar, destruir y retirar los enseres ubicados en la vía pública

- Que dichos procedimientos estuvieron ajustados al marco legal aplicable.

Según la Contraloría, en esa diligencia “se constató que en la Dirección General de Gobierno no existe registro de procedimiento alguno que sustente dichos retiros; sin embargo, a la fecha no se ha podido realizar la verificación en la Dirección de Mercados y Vía Pública, ya que, supuestamente, no ha habido personal que pueda atenderla”.

La autoridad destacó que “al realizarse el retiro de estos enseres sin que medie un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, ni un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley, se advierte que es ilegal la actuación de dichas autoridades, lo cual constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local”.

Agregó que las suspensiones temporales de los cuatro funcionarios se dictaron “con apego a lo establecido en el artículo 124, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y a fin de evitar el ocultamiento/obstrucción/destrucción de información y/o documentación oficial”.

La aplicación del Operativo Diamante comenzó el pasado 19 de junio, encabezado por la alcaldesa Sandra Cuevas, quien ha sido grabada vestida con lo que parece un uniforme policial, mientras jala bancas y mesas para quitarlas de jardineras o bien, cuando corta maderas que soportan techos con una sierra eléctrica.

El pasado lunes, la diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios, presentó un Punto de Acuerdo de “urgente y obvia resolución”, para llamar a la alcaldía Cuauhtémoc a abstenerse de “violentar los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público” con el “Operativo Diamante”, encabezado por su titular, Sandra Cuevas.