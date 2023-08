“¿Cuál fue la falta?”: AMLO sobre la acusación de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Aun con la consideración de que lo sancionen, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a las autoridades electorales: “¿cuál fue la falta?”, ¿en qué consistió la violencia policía de género que cometí en contra de la señora (Xóchitl Gálvez)?” y repitió los planteamientos por los que fue señalado.

Afirmó que sus declaraciones sobre presunta corrupción e imposición de candidata aplica para hombres y mujeres, “¿qué no le decía a Calderón que era un pelele, espurio? Busquen en el diccionario qué es pelele, qué es espurio”. Además, dijo que si a él se le señala como jefe de campaña, “si la ayudo que me dejen hablar”.

“Se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más le pido al Tribunal que me digan si puedo repetir lo que dije para que la gente juzgue sí yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, expresó.

El planteamiento que repitió fue que Gálvez, al ser jefa delegacional y senadora, recibió contratos, en nueve años, por cerca de mil 500 millones de pesos, y hace unos días añadió que el 70% los recibió de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en Miguel Hidalgo, donde fue jefa delegacional.

El mandatario mexicano defendió que no dice mentiras porque “es sabido, es de dominio público que a ella la impulsaron como lo hubiesen hecho con cualquier hombre. No lo hicieron con –no me vayan a sancionar– Creel porque les pareció que Creel era muy fino, exquisito, fifí, y que necesitaban engañar, como lo hicieron con Fox, con el licenciado Peña, y necesitaban algo así”.

Reiteró que a la oposición le hacía falta tener una figura “que viniera de abajo, que vendiendo gelatinas llegó a ser empresaria y además que mienta madre, que habla así con un poco de groserías, que eso era lo que la gente estaba esperando, pues se equivocaron. Como decía el presidente Lincoln: al pueblo lo pueden engañar una o dos veces, pero no toda la vida”.

Incluso dijo que si a alguien debe sancionar el INE y el Tribunal Electoral es a la oposición, por querer engañar a la población mexicana, pero insistió en que él no ofende ni por ser mujer ni a nadie, “es otro tipo de cosas”.

El Tribunal Electoral ordenó a la Comisión del INE emitir un nuevo acuerdo en 24 horas, en el que, a partir de reconocer la utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas determine lo que correspondiera respecto de las medidas solicitadas.

Ante este hecho, el presidente consideró que debía referirse al tema para solicitar una aclaración a las autoridades electorales, porque afirma que tampoco mintió al señalar que el empresario Claudio X. González está detrás de la selección de Gálvez como aspirante y posterior candidata por la oposición y es apoyada por el expresidente Vicente Fox quien, dijo, fue silenciado por manifestarse en contra de los programas sociales.

Reiteró que se inició una campaña de medios apoyando a la senadora, “¿qué tiene eso de malo, que violencia puede ser?

Pero tampoco coincide con los planteamientos de Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien dijo que en la política las mujeres tienen que “aguantar vara”, incluso manifestó que él no usa esos términos.

“Quien participa en la vida pública tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia. No tiene que ver con géneros, todos tenemos que informar, por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene”, agregó.

Se quejó que el INAI no informa sobre los contratos que obtuvo Gálvez porque fue de las entidades que le dio uno a su empresa. “Ojalá ellos expliquen en qué consistió el contrato. Es que están muy sensibles, ni modo que no vamos a hablar de los asuntos públicos”.

Aclaró que no se pueden meter con la vida privada porque es de mal gusto, pero al ser funcionarios deben actuar con transparencia, por lo que insistió en pedirle al Tribunal explique en qué consistió la falta y saber cuál fue la expresión que utilizó y que viola los derechos de Xóchitl Gálvez como mujer.

Adelantó que exhibirá lo difundido por Héctor Aguilar Camín, Ciro Gómez Leyva y otros periodistas antes de que él señalara a Gálvez como la candidata de la oposición, “si ellos eran los que la promovieron, la destaparon, decían que era un fenómeno”.