En el debate sobre los libros de texto “les vamos a ganar”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que los libros de texto gratuitos “pueden ser perfectibles, pero están bien hechos, sus contenidos son muy buenos” y elaborados con especialistas; pero, advirtió que en el debate de quienes se oponen “les vamos a ganar”.

Afirmó que el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística, pero adelantó que la victoria de su movimiento en este tema es “porque la mentira es reaccionaria y la verdad es revolucionaria. Los que hicieron los libros son gentes con mucho nivel que van a poder debatir, pero además se hicieron con los maestros y las maestras”.

También envió un mensaje a la población de madres y padres de estudiantes de primaria y secundaria: “No hay nada qué temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras, fue todo un proceso (…) Los que hicieron los libros son gentes con mucho nivel que van a poder debatir, pero además se hicieron con los maestros y las maestras”.

Aseguró que se dieron a conocer los lineamientos y después la elaboración de los libros, pero se debe esperar a que se conozca “porque hasta se anticiparon con esta campaña”, lo cual consideró “no es nada nuevo”, porque sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos.

Después, el mandatario federal detalló que su administración no se opone a hacer públicos los libros para que se vea lo que en realidad contiene y lo hará “sin problema”, pero aún no es posible porque “se está cuidando porque no quieren que se distribuyan los libros en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales”.

El incumplimiento con el amparo, es decir que se distribuyan o se hagan públicos, sería motivo de otro recurso legal de las organizaciones que se oponen, en este caso la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

“Una vez que ya estén distribuidos los libros, no en las escuelas, sino en los sitios donde van a entregarse a las escuelas, se entregan los documentos generales y luego los libros”, aclaró.