Gobernadores de la 4T comparan al PAN con Hitler y Pinochet por proponer que se destruyan libros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobernadores de partidos afines a la Cuarta Transformación arremetieron contra el PAN por proponer la destrucción de los nuevos libros de texto de la SEP.

En un desplegado, los mandatarios estatales de Morena y partidos aliados criticaron las declaraciones del líder nacional panista Marko Cortés, quien sugirió que los padres de familia “destruyan los libros en su totalidad o una parte de ellos”.

En su pronunciamiento señalan que “esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad”, entre los que menciona a Adolfo Hitler y Augusto Pinochet.

“No se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país, se desenmascaran y quedan evidenciados como los retrógadas que son; hoy en un programa de radio, el dirigente nacional del PAN propuso la destrucción de libros ante el inicio de su distribución para todas las Escuelas primarias del país.

“Bien vale la pena recordarles que esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad”, señala el desplegado y detalla:

“Adolfo Hitler mandó a quemar libros hace 90 años; el dictador Pinochet en Chile hizo lo mismo, inmediatamente después del golpe de estado que lo llevó a usurpar el poder; es decir, siempre que se quiso impedir el avance democrático, cultural y humanístico de la sociedad, se impulsó la destrucción de libros”.

Los mandatarios estatales señalan que en pleno arranque del siglo XXI, estas fueron las palabras de Marko Cortés en la entrevista con Ciro Gómez por la mañana: "la propuesta es que los padres de familia destruyan los libros en su totalidad... o una parte de ellos".

En ese contexto, los gobernadores subrayan: “No solo quieren que la gente pase por alto aquellos pasajes nefastos de la historia, sino también, pretenden ignorar el papel trascendental de los libros de texto gratuitos para nuestra niñez, probablemente su único acceso a su primer libro de lectura. Los voceros de la derecha se oponen al desarrollo integral de niñas y niños desde el conocimiento científico, histórico, cultural y humanístico. Quieren olvidar que el libro de texto gratuito es de los instrumentos más importantes de maestras y profesores para llevar a cabo la educación de nuestros hijos e hijas.

“Con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes, la oposición no quiere la distribución de los textos para la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado, ya no podrán retenerlo eternemente (sic) en la ignorancia para ser explotado”.

Mandatarios estatales sostienen que, con esa postura de destrucción de los libros, “inverosímil para nuestra época, ocultan otra verdad: se les acabó aquel negocio de impresión de libros que traían en el anterior régimen y que les permitía corromper su producción al mejor postor”.

Finalmente, las gobernadoras, gobernadores y el jefe de gobierno se pronunciaron en apoyo a la distribución del libro de texto en todas las primarias del país.

Firman el desplegado:

Marina del Pilar Avila Olmeda, Baja California

Víctor Manuel Castro Cosío. Baja California Sur

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Chiapas

Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Evelyn Salgado Pineda, Guerrero

Julio Menchaca Salazar, Hidalgo

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Morelos

Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayarit

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Puebla

Rubén Rocha Moya, Sinaloa

Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas

Mara Lezama Espinosa, Quintana Roo

Alfonso Durazo Montaño, Sonora

Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala

David Monreal Ávila, Zacatecas

Layda Sansores San Román, Campeche

Indira Vizcaíno Silva, Colima

Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán

Salomón Jara Cruz, Oaxaca

Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí

Carlos Manuel Merino Campos, Tabasco

Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz