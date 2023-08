La postura del PAN sobre libros de texto es propia de "gobiernos fascistas": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las declaraciones del dirigente nacional panista Marko Cortés en las que llamó a padres de familia a destruir los nuevos libros de texto de la SEP se vinculan con posiciones de “gobiernos fascistas”, afirmó Claudia Sheinbaum.

“No estoy de acuerdo en esto que dijo el presidente del PAN de que ‘¡arranquen las hojas!’ Eso habla de una posición que solamente se puede vincular con posiciones de gobiernos fascistas que quemaban libros”, dijo la aspirante a la candidatura presidencial de Morena en entrevista, luego de un encuentro con estudiantes de la Universidad Regiomontana, como parte de su gira en Monterrey, Nuevo León.

La exjefa de gobierno de la CDMX reconoció que no conoce el contenido de los libros, pero sí a sus autores:

“Tengo que ser franca, no le leído los libros de texto, pero lo que si he leído es muchas de las opiniones, tanto de quien hizo los libros de texto, al propio presidente de la República y a otras personas que han estado hablando y esta idea de que viene una ideología tremenda dentro de los libros de texto, pues en realdad no lo es”.

Y defendió: “hoy se abren muchas cosas en los libros de texto que es importante abrir al conocimiento de los niños y de las niñas y que el humanismo siempre sea parte de la educación de nuestros hijos e hijas”.

Previamente, en un intento por entrar al debate sobre el contenido de los nuevos libros de texto de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Sheinbaum había citado al poeta alemán judío Heinrich Heine, al sentenciar: "donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente".

La mañana de este jueves, la morenista escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“En el siglo XIX el poeta Heinrich Heine, cuyas obras también ardieron en 1933, había escrito años antes: ‘donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente’”.

Así aludió la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a las críticas que hizo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, al contenido de los nuevos libros de texto gratuitos y luego llamó a los padres de familia a que “los destruyan en su totalidad”.

También lo hizo en consonancia con el pronunciamiento en conjunto que hicieron los gobernadores y el jefe de gobierno de Morena en el que acusaron al PAN de proponer la destrucción de los libros de texto de la SEP.

El 10 de mayo de 1933, en la Plaza de la Ópera de Berlín, cientos de personas se reunieron para quemar libros considerados “subversivos” por el gobierno nazi, en seguimiento a una iniciativa de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, en el gobierno de Adolf Hitler.

De acuerdo con el portal de internet de la Biblioteca Nacional de España, Christian Johann Heinrich Heine fue un poeta nacido en Düsseldorf, hoy Alemania en 1797. Se le considera “uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del del siglo XIX”. Y es considerado “El último poeta del Romanticismo y al mismo tiempo, su enterrador”.

Fue de origen judío ortodoxo, estudió Literatura, Derecho y Filosofía en Bonn y Berlín. Fue influenciado por las ideas del filósofo Hegel y de Karl Marx.

De acuerdo con ese sitio, “Heine fue tan amado como temido por su comprometida labor como periodista, crítico, político, ensayista, escritor satírico y polemista. Debido a su origen judío y a su postura política, Heine fue constantemente excluido y hostigado”.