Sandra Cuevas: “respétenme o habrá un rompimiento en la alianza"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, sentenció que continuará con el “Operativo Diamante”, pese a la suspensión de cuatro directores generales de su gabinete, y advirtió al PAN-PRI-PRD: “Respétenme o va a haber un rompimiento en la alianza”.

La alcaldesa hizo las declaraciones la noche de este jueves, durante una conferencia convocada en último momento, luego de que la Secretaría de la Contraloría General (SCG) dio a conocer la suspensión temporal de cuatro servidores públicos de dicha alcaldía, relacionados con el retiro de enseres por el Operativo Diamante.

Cuevas Nieves aseguró: “Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente, pongan quietos y quietas a los que están de irrespetuosos (...) no porque sea nueva, no porque lleve dos años dentro de la política, quieran pasar encima mío, porque he demostrado ser oposición, y estar con la alianza en todas y todo”.

Desde su despacho, justificó: “Porque yo respeto sus demarcaciones, yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes, y he demostrado ser la verdadera oposición de esta Ciudad de México".

Además, informó que el Operativo Diamante, el cual encabeza, “va a continuar, porque es necesario recuperar los espacios públicos, es necesario, es indispensable supervisar las calles, es necesario estar cerca de la gente, los problemas están en la calle, no están en una oficina”.

También acusó que la suspensión de los funcionarios no tiene fundamento: “Sencillamente por seguir con esta persecución política absurda, por seguir poniendo el pie al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc para que no dé buenos resultados”.

“Este gobierno lo dirijo yo”

De acuerdo con la SCG, el pasado 24 de julio, el Órgano Interno de Control realizó visitas a la Dirección General de Gobierno y a la Dirección de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc, donde “se constató que en la Dirección General de Gobierno no existe registro de procedimiento alguno que sustente dichos retiros (de enseres); sin embargo, a la fecha no se ha podido realizar la verificación en la Dirección de Mercados y Vía Pública, ya que, supuestamente, no ha habido personal que pueda atenderla”.

La Secretaría especificó, en una tarjeta informativa, que los funcionarios suspendidos son el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, José Francisco Delgadillo Cadena; el Director de Protección Civil, Antony Daniel Finan Hernández; el Director de Mercados y Vía Pública y el encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno.

Sin embargo, la funcionaria aliancista declaró: “No importa cuántos directores me suspendan, no me interesa en lo absoluto, y no me interesa, no porque no me interese el equipo, para mí todo el equipo es como mi familia, sencillamente me parece que no se han dado cuenta algunos, que este gobierno lo dirijo yo, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc lo dirige Sandra Cuevas”.

Desde el inicio del operativo, el 19 de junio, Sandra Cuevas ha generado polémica por las movilizaciones a las que se presenta con lo que pareciera un uniforme de policía, la conducción de cuatrimotos y hasta el uso de una sierra eléctrica para retirar las pérgolas de los locales restauranteros.

“Dejen de saborearse la Cuauhtémoc"

La alcaldesa Sandra Cuevas manifestó su intención de “mandar un mensaje muy claro” y pronunció: “Yo hago encuestas mensuales y Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc, Morena ya está fuera de la Cuauhtémoc, y la persona encargada de haber sacado a Morena de la Cuauhtémoc se llama Sandra Cuevas, por eso tanta persecución”.

Aclaró que dicho mensaje va dirigido también para la alianza opositora: “Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa, Sandra Cuevas”.

La funcionaria presumió ser la mujer que ha enfrentado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheibaum Pardo.

Añadió: “Dejen de saborearse la Cuauhtémoc, porque antes de que se pueda elegir otro candidato para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, les recuerdo que primero deben escuchar si yo me quiero reelegir, aunado a que por supuesto que llevo mano para el siguiente alcalde o alcaldesa, no se confundan y no quieran jugar”.

El martes 1 de agosto, la diputada del PRI, Esther Silvia Sánchez Barrios, presentó un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, en el que llama a la demarcación a abstenerse de “violentar los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público”, mediante el Operativo Diamante.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico criticó el operativo de Cuevas Nieves: “Es represor, se volvió sinónimo de abuso de poder, violatorio a los derechos humanos de la gente, así como del estado de derecho, además ha servido para robar, y no deja de ser arbitrario y autoritario”.

Agregó que: “Dicha operación, que ha encabezado Sandra Cuevas, es intimidatoria para los dueños y empleados de los diferentes establecimientos, debido a que el personal que acompaña a la alcaldesa es agresivo y estos destruyen los enseres que van quitando, pero además se les sanciona de forma económica a los empresarios”.