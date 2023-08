“Alito” Moreno renuncia a presidir la Cámara de Diputados; deberá ser mujer, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se retiró hoy de su postulación a presidir la Cámara de Diputados en el último año de la Legislatura.

En el contexto de la definición partidista por apoyar a la panista Xóchitl Gálvez, Moreno Cárdenas anunció que había pedido al líder de bancada, Rubén Moreira Valdez, que no lo propusiera para dicho cargo.

“Alito” Moreno argumentaba el abono del PRI a la unidad para apoyar a la más competitiva del Frente Amplio, cuando dijo:

Por eso, en congruencia y para estar atentos al proceso electoral, le he pedido y solicitado al coordinador en la Cámara Baja y a los diputados federales, que son nuestros pares, que no me propongan para dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados”.

La petición a Moreira Valdez fue que haga los consensos para que sea una mujer priista la que encabece la mesa directiva, alegando que es tiempo de las mujeres y para prueba puso a Xóchitl Gálvez.