Invi reconoce que ofrece créditos a adultos mayores damnificados por el 19-S para reconstruir sus casas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) reconoció que ofrece a personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017 -muchas adultas mayores y pensionadas-, la contratación de créditos a varios años para que les construyan sus departamentos del mismo tamaño que eran antes del temblor y no solo de 65 metros como le permite su ley.

En una nota informativa enviada a la reportera, a propósito de la publicación del reportaje “Damnificados del 19-S denuncian ‘lucro’ gubernamental y electoral en la CDMX” que se puede leer en la edición impresa de septiembre de Proceso, el organismo dirigido por Alonso Peña Collazo confirmó lo anterior al referirse al caso del inmueble ubicado en Río Tiber 24, colonia Cuauhtémoc.

En la publicación, la señora Sara Chío, integrante del Movimiento de Familias Damnificadas del 19-S, denunció que, aunque el Invi les prometió iniciar la reconstrucción del inmueble el 26 de mayo, hasta el 4 de agosto eso no había ocurrido. Agregó que el organismo desconoce su proyecto ejecutivo aprobado, les dice que solo les va a financiar 65 metros y el resto -pues sus departamentos eran más grandes-, lo podrían cubrir ellos con un crédito con el Invi.

“Somos gente de la tercera edad casi todos, ya no podemos aceptar un crédito a 20 años porque no quedará librado el departamento nunca”, dijo.

La señora Chío murió el pasado lunes 28. La enfermedad que padecía se agravó durante los casi seis años que participó en protestas, marchas y reuniones para exigir el cumplimiento de la promesa que Claudia Sheinbaum, hoy aspirante presidencial de Morena, les hizo durante su campaña a la jefatura de gobierno de la CDMX de que todos los damnificados regresarían a sus casas construidas por su administración.

En la tarjeta informativa, el Invi explicó que una de las opciones para atender dicho inmuebles es “ajustar los proyectos arquitectónicos, edificando solo sus viviendas originales sin departamentos adicionales, para ello, el gobierno aportaría a fondo perdido lo correspondiente a 65 metros como lo contempla la Ley y el resto se podría financiar otorgándoles un financiamiento tasa a cero por ciento de interés y bajo las mismas características sociales con las que opera el Instituto de Vivienda, bajo el principio de que se trata de personas damnificadas”.

Este mecanismo, justificó, “permite hacer menos complejas las estructuras y cimentaciones, reduce los tiempos de edificación, y social y urbanísticamente no genera conflicto puesto que no se construyen niveles ni viviendas adicionales”.

Y aclaró que “esta alternativa nunca se presentó como condición necesaria para continuar con la reconstrucción de su inmueble y es falso que se busque obligar a las personas damnificadas a contraer forzosamente un financiamiento”.

Actas, inmuebles, obras

En el reportaje, Dalia Martínez, damnificada del edificio que estaba en la calle Pitágoras 316, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, acusa: “La Comisión le deja de pagar a la constructora, esta demanda a los damnificados, estos están expropiados, son adultos mayores y no tienen acceso a créditos… Pareciera que están esperando que fallezcan para que estén intestados y el gobierno reclame la propiedad. ¡Es muy grave!”.

En la tarjeta informativa, el Invi aclaró que “en todas las obras contratadas, el Instituto es quien asume la relación contractual y no las personas damnificadas”. Reconoció que hay una firma del acta entrega-recepción de los predios y agregó que “es un documento que únicamente tiene por objetivo el que el Instituto pueda tener el resguardo y custodia del mismo, para poder a su vez transferir este resguardo a la empresa constructora, es falso que este documento sea un convenio o bien que implique un proceso expropiatorio”.

El Invi informó que la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX le transfirió, mediante convenio firmado el pasado 9 de febrero, 93 inmuebles multifamiliares para su atención, 62 de ellos inmuebles para reconstrucción y 31 inmuebles para rehabilitación.

Y aclaró que antes del convenio de transferencia, el Instituto ya participaba en la restitución de 361 acciones de vivienda a personas damnificadas ubicadas en cuatro proyectos: Porvenir 210; Escocia 33; Cafetales 1710; y Paseo de las Galias 3147. Lo que hace el total de 97 inmuebles bajo su atención. Dijo que los tres últimos ya se entregaron y que el inmueble Porvenir 210 tiene un avance de obra del 98%.

Según el Invi, la conclusión al 100% de las obras en mil 188 viviendas unifamiliares pendientes “está programada para el último trimestre de este año”.

Y aseguró: “Desde la firma del convenio celebrada en febrero, el INVI ha dado seguimiento al proceso de reconstrucción y rehabilitación de viviendas para garantizar que las familias damnificadas regresen a un hogar digno y seguro”.

El organismo dirigido por Alonso Peña Collazo cerró así la tarjeta enviada a propósito del reportaje, basado en testimonios de damnificados por el sismo del 19S: “La crítica es totalmente válida y forma parte de la vida democrática, pero la crítica tiene que ser sobre bases reales, no inventando cosas, no distorsionando la realidad, no mintiendo”.

En cuanto a los trabajos técnicos hechos en los inmuebles ubicados en Río Tíber 24, Pitágoras 316, Petén 915, Amsterdam 269, Pestalozzi 611 y Pedro Antonio de los Santos 50, donde vivían las personas damnificadas entrevistadas para el reportaje, el Invi ofreció detalles que, debido a su tecnicismo y extensión, aquí se ofrece la liga electrónica de Facebook de la Comisión para la Reconstrucción donde se puede consultar el documento completo.