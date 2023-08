"¿Dónde está la violencia de género? Esto es política": AMLO sobre denuncia de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Dónde está la violencia de género?, esto es política y es lo más legal que puede haber”, cuestionó de nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la denuncia de Xóchitl Gálvez por ser víctima de violencia política en razón de género; sin embargo, de nuevo aseguró que es la candidata de la oposición porque la eligió Claudio X. González.

Al mismo tiempo afirmó: “No hablo de la señora si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia que ese tribunal está vendido o alquilado”, la decisión de que no aborde el tema, “es contrario a la libertad, es una violación flagrante a las libertades, Cómo van a silenciarme”.

“A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género”.

Insistió en la senadora es la candidata del bloque conservador, “pues es cierto y eso cuál es la violencia de género, que no es cierto que la candidata de claudio y que fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador con los que integran este grupo y llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora”.

El mandatario federal consideró que no influye en la equidad de la contienda porque solo habla de la realidad en la que existe “un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre que es un bloque conservador muy corrupto”.

Agregó que sólo advierte que los corruptos quieren regresar. “No somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente”, porque es como ver a alguien que quiere entrar a robar a una casa, lo cual se tiene que señalar.

“El gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia, esa es la función y yo tengo el derecho de decir y además tengo las pruebas de que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país”, dijo.

Enseguida insistió en que no se mete en cuestiones de género porque lo que denuncia no tiene que ver con hombres o mujeres, de lo cual también ha presentado denuncias.

“He dicho miren la señora Xóchitl, que la escogen los oligarcas para engañar y resulta que siendo jefa delegacional su empresa recibe contratos de desarrolladores inmobiliarios que hacían gestiones en la delegación”, señaló.

De nuevo expuso que al enviar la información de los contratos a la organización Mexicanos contra la Corrupción, en lugar de investigar y publicarla le asignaron abogados para su defensa.

“Quiénes son los abogados de esta asociación Gomez Mont, Cossío ex ministro. Todos los que han promovido los amparos contra nuestras obras, no sólo no investigan sino que ellos mismos son los que presentan la denuncia contra mía porque se violó el secreto bancario”.

Añadió que Gálvez declaró que esos abogados, que insistió son los de Claudio X. González no le cobraron nada. “Estoy buscando, claro que no se les paga nada. Es litigio estratégico. Yo entiendo que estén molestos porque no todos somos aplaudidores”.

El mandatario federal destacó que se trata de su libertad para expresarse porque además pide su derecho a la defensa y que le digan dónde está la falta, porque de lo contrario Co diera que es censura, “como jueces, magistrados, ministros de la Corte la mayoría están al servicio de la oligarquía de los grupos de poder económico”.