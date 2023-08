Giran orden de aprehensión y solicitan ficha roja de la Interpol contra agresor de menor en Subway (Video)

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Orden de aprehensión, solicitud de ficha roja de la Interpol, clausura de sus negocios: el maestro de artes marciales Fernando Medina está en la mira de las autoridades.

??IMÁGENES FUERTES



Un sujeto golpeó brutalmente a menor de edad en sucursal de @subwaymexico en San Luis Potosí, luego de que el jovencito le pidiera hacer fila para ordenar.



Medios locales aseguran que el menor se encuentra grave.



Video de : @Quadratin_SLP uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/52avNLTw3n — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 1, 2023

Señalado como el golpeador de un adolescente en una sucursal de Subway y por lo menos de una persona más en la vía pública de esta capital, el hombre es buscado ya con una orden de aprehensión de por medio, emitida por un juez penal.

La Fiscalía general del estado afirma tener ya su ubicación, que es sería dentro del territorio nacional pues, según los datos con que cuenta, Medina no tiene pasaporte y se verificó con las autoridades de los Estados Unidos que no ha ingresado a ese país, al menos no de manera legal.

En entrevista con medios, el fiscal José Luis Ruiz Contreras declaró que “se están focalizando todos los esfuerzos para localizar a la persona, creo que es cuestión de horas para que se dé un resultado”.

Ruiz confirmó la solicitud a Interpol para emitir la ficha roja, a fin de que se difunda una alerta internacional con los datos del imputado, así como la orden de aprehensión, aunque se reservó precisar cuál es el delito o los delitos que se le imputan.

Lo que sí refirió es que se trata de delitos contra la integridad física de las personas, y que la acusación de la Fiscalía suma como agravantes el dominio de las artes marciales por parte del agresor, así como que la víctima sea una persona menor de edad.

“(La ficha roja) se solicita por si hay alguna salida de él, eso no quiere decir que está fuera de país…ya se verificó con las autoridades de Estados Unidos, principalmente, con quienes se pudiera generar alguna alerta con nosotros. De hecho, La persona por el momento no tiene pasaporte”, explicó el fiscal.

Y señaló que por ahora depende de la Policía de Investigación localizar y capturar al atacante del empleado de Subway.

Clausuran negocio de agresor

En tanto, la dirección de Comercio de la capital dio a conocer mediante un comunicado que colocó sellos y procedió a clausurar el negocio “Autopartes Medina”, propiedad del hombre identificado en videos y por su víctima como quien le propinó un ataque a puñetazos dentro del área de empleados de la sucursal de Subway el lunes 31.

De acuerdo con esa dependencia, el negocio no tenía licencia de funcionamiento, algo de lo que aparentemente el gobierno municipal no se había dado cuenta hasta este momento.

Personal de Comercio se presentó en el negocio y colocó los sellos de clausura.

Además, la dirección de Comercio informó que se investiga también otros negocios de Medina, para ver si cuentan con los permisos o licencias para funcionar: el gimnasio “Power House Gym” y un depósito de cerveza.