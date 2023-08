Igual que el Plan B de AMLO, eliminación de Justicia Administrativa de Oaxaca, no pasará: PAN

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, cuestionó el “uso faccioso” de las instituciones por parte del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, pero advirtió su intento de “desaparecer” al Tribunal de Justicia Administrativa no pasará porque es un decreto que nació muerto.

Consideró que el gobierno de Jara Cruz “no puede engañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante tantos errores, la suspensión de sus actos se mantiene y seguramente ni siquiera llegarán a refutarla de fondo, no hace falta, nació muerta”.

Para reforzar su dicho, recordó el fallido procedimiento que usaron a nivel federal para aprobar el llamado plan B de la Reforma Electoral donde cometieron muchos errores y que al final, la Suprema Corte invalidó el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador e igual va a pasar con el decreto de Salomón Jara Cruz.

Insistió en que con la intentona de “desaparecer” al Tribunal de Justicia Administrativa, el morenismo en Oaxaca demostró una vez más que el marco legal y las instituciones son usadas como actos de venganza, de revanchismo, en los que la ciudadanía queda a merced de caprichos, opacidad y omisión del actual gobierno.

La jurista expresó que por más que se empeñe el mandatario estatal morenista en justificar actos que violaron la Ley Orgánica del Congreso Estatal, diversos artículos de la Constitución, replicando el mismo fallido procedimiento que usaron a nivel federal para aprobar el llamado plan B de la Reforma Electoral, los magistrados seguramente ni siquiera llegarán a refutarla de fondo.

Woolrich Fernández explicó que si el gobernador Salomón Jara quiere realmente combatir la corrupción debió recurrir a las instancias competentes y presentar las denuncias que permitan sancionar y castigar a quienes cometen delitos.

Citó como ejemplos la entrega de fiats notariales y supuestas concesiones de taxis y mototaxis: “Se queja de los exgobernadores que fueron deshonestos (y) en el diario Oficial del Estado aparece la entrega de más 500 concesiones, publicado el 15 de julio de 2022, pero entonces por qué no los acusa, por qué no presenta acuerdos para derogarlo, lo puede hacer y por el contrario el sábado 15 de julio, la titular de Semovi, Claudina De Gives autoriza prórroga para el servicio de transporte”.

Señaló que lo mismo ocurre con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. “Me da vergüenza, indignación, coraje que la mayoría morenista del Congreso estatal aprobó una reforma sin tomar en cuenta la Constitución ni su propia Ley Orgánica, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto un alto para evitar que se siga violentando el marco legal”, dijo.

Señaló que mientras el mandatario estatal y el Congreso acusen sin pruebas, solamente pasarán como instancias que emiten chismes y rumores, “hablan, pero no hacen nada, no hacen bien las cosas y por el contrario las solapan”.