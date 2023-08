“Inició el piso disparejo y así continuó": Monreal deplora omisión de Morena en proceso interno

MONTERRY, N. L., (apro).- El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila lamentó que, cuando se aproxima ya la fecha para que se realice la encuesta para elegir al abanderado presidencial de Morena, todavía exista piso disparejo entre los aspirantes, lo que se ve en un excesivo gasto de promoción en todo el país, que contradice la filosofía de austeridad del partido.

Se dijo en desventaja frente a las otras corcholatas, pues además de carecer de anuncios espectaculares que le ayuden a presentarse, se ha mantenido ajeno a los escándalos y a las discusiones atronadoras, y se ha concentrado en recorridos propositivos.

“Inició el piso disparejo y así continuó. Ahí creo que el partido fue omiso, no fijó, ni ordenó reglas que generaran igualdad y equidad. Es enorme la publicidad gastada por los otros cuatro aspirantes, incluyendo el del Partido Verde con espectaculares, mandatas, lonas, bardas, vehículos”, dijo en entrevista telefónica.

Consideró deplorable que, en estas giras no se hayan establecido reglas claras para promocionar la imagen, lo que ha provocado un excesivo gasto entre los enlistados a participar en la encuesta que será realizada por Movimiento de Regeneración Nacional para determinar quién será su candidato rumbo al 2024.

“La verdad es que es muy fuerte la cantidad de recursos invertidos en todo el país (por los demás inscritos), sobre todo los más visibles y caros son los espectaculares. He contado, en 25 estados, mil 340 y es una cantidad que contradice nuestra filosofía y nuestra esencia de austeridad, de no abusar de recursos públicos o del poder para generar desventajas con los demás compañeros que estamos actuando”, dijo, sin hacer señalamientos particulares.

Pese a que es el aspirante que menos ha gastado en promoción, según sostuvo, ha conseguido colocar sus mensajes claros en presentaciones personales, a los lugares a donde va y a través de los medios de comunicación, por lo que espera dar la sorpresa en el sondeo de definirá al candidato.

Mencionó que hasta este viernes ha recorrido 25 estados y espera visitar los siete restantes en los próximos días, para cumplir con asambleas informativas, y la respuesta que ha obtenido es “asombrosamente favorable”, según dijo, porque ha estado en sitios de nutridas concurrencias, con público atento y no ha necesitado suspender ni uno de sus eventos.

“Hasta ahora llevo 100 asambleas y me he sorprendido con la respuesta de la gente, porque trato de hacer propuestas serias y viables, exponiendo contenidos serios, estoy alejado de ocurrencias o de pasajes cómicos. He estado muy aplicado en la propuesta en materia de seguridad, de medio ambiente, educación salud y la gente me ha recibido bien. Por eso, sin lanzar las campanas al vuelo, espero dar la sorpresa el 28 de agosto fecha en la que se inician los seis días de levantamientos de las encuestas”, dijo.

El zacatecano recordó que en el pasado había dicho que no participaría en una encuesta si era organizada únicamente por Morena, pero como ahora los mismos aspirantes hicieron sus propuestas de casas encuestadoras, algunas de las cuáles serán elegidas por sorteo, acude al sondeo con confianza.

Aclaró que, si no resulta favorecido en el proceso interno, seguirá en el partido “donde pueda ser útil”, y no está pensando en un Plan B, como sería buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, según aclaró a pregunta expresa.

Pide terminar pleitos en NL

Al referirse a la inseguridad en Nuevo León, que se hizo visible a nivel nacional tras el asesinato el lunes 31 de julio del director Jurídico del Congreso local, Ricardo Flores, el morenista dijo que lo mejor es que encuentren acuerdos, a través del diálogo, el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y los liderazgos del PRI y el PAN, para pacificar a la entidad.

“No hay que descuidar la inseguridad en Nuevo León donde se había resuelto el problema en años pasados. Quizá el enfrentamiento partidista sin ninguna posibilidad de acuerdos, genera este ambiente de hostilidad y cuando se transforma en violencia la preocupación crece. Hay que tener mucho cuidado para llamar a la conciliación, y no confrontarse”, dijo.

De igual manera, dijo que el estado espera que junto a los acuerdos políticos que se esperan entre las partes en conflicto, hay una expectativa para encontrar con los responsables del crimen, para que el hecho no quede en la impunidad.

El próximo lunes 7 el exgobernador de Zacatecas estará en Nuevo León para reunirse con empresarios y líderes sociales de la localidad.