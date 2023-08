Xóchitl Gálvez celebra revés del INE contra AMLO para “que se detengan los ataques desde Palacio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, celebró la nueva resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) según la cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en violencia política de género.

La mañana de este viernes, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó nuevamente para volver a analizar las denuncias que presentó la senadora panista por los dichos de López Obrador.

En la sesión, la comisión determinó que el mandatario “está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas”.

Tras la rectificación del INE, Xóchitl Gálvez publicó un tuit en el que celebró la nueva resolución que incluye eliminar la difusión de las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, en un plazo no mayor de 12 horas, y la petición al presidente de abstenerse de repetir los ataques en su contra.

“Celebro la decisión del @INEMexico de obligar a que se borren cuatro mañaneras donde se ejerció violencia política de género y que se detengan los ataques desde Palacio”.

Y advirtió:

“Tienen 12 horas para cumplir, estaré atenta”.

Tienen 12 horas para cumplir, estaré atenta. ?https://t.co/q2ZtsOnefb — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 4, 2023

La mañana de este viernes, por segundo día consecutivo, el primer mandatario pidió a las autoridades electorales que le explicaran qué falta cometió y le explicaran en qué consistió la violencia política de género que cometió contra Xóchitl Gálvez.

“Se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más le pido al Tribunal que me digan si puedo repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, expresó.