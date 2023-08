AMLO estalla contra el TEPJF por acusarlo de violencia política de género a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Mienten, calumnian y actúan de manera falsaria”, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la resolución del INE que lo acusa de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez y afirmó que es grave que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le atribuyan expresiones que no hizo y podría solicitar un desafuero, pero no lo hará.

Insistió en que la senadora fue elegida por Claudio X. González y Vicente Fox, y que ella es el expresidente panista.

“Los exhibe porque mienten calumnian, actúan de manera falsaria. Son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras” e insistió le atribuyen “expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave pero ¿a qué Tribunal acudo yo?”.

El mandatario agregó que “sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes, no; nada más es informarle a la gente”.

Aseguró que la decisión los “muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral los magistrados” y cuestionó: “Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal.

El presidente mostró los comparativos que hizo Presidencia para mostrar diferencias entre lo que dijo y lo que interpretaron las autoridades electorales.

“Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca porque me acusan de violencia política de género (…) Miren lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Esto es lo que me acomodan”, aseguró.

En la frase que expusieron interpreta el Tribunal es: “‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’, reverendos falsarios, ¿cuándo dije eso?, ‘No es como en el flanco derecho’. Primero ya aceptan que hay un flanco derecho. ‘Que ya eligieron los de arriba’. ¿Quiénes son los de arriba? ¿Qué mentira estoy expresando? ¿Qué no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etc. etc. etc. ‘Y los medios ya eligieron -ya no puedo mencionar-, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba’”.

El presidente cuestionó: “¿Es o no es gerente del bloque conservador Claudio X. González hijo? ‘Y ya impusieron a la señora y hay cargada o no se dan cuenta, porque son predecibles y obvios los escritores columnistas comentaristas de radio, televisión, hubo cargada’. Sigue habiendo pero ya no es igual”.

Y se quejó de que en el TEPJF se interpretó: “‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’, para decir que hubo violencia política de género, pero yo no usé eso”.

Al recordar que dijo que la utilizarán para engañar al pueblo, se usó para decir que hay violencia, además de señalar que habla con groserías, ¿estoy mintiendo?”.

Después refirió que “con todo respeto qué no engañaron con la telenovela en la campaña del licenciado Peña, ¿que no engañaron? Estaba guapo, ¿no engañaron? Que no fueron los medios los que lo introdujeron al mercado como si se tratara de una mercancía”.

La otra frase que usó para ejemplificar fue lo que “interpretó” el tribunal: “‘Es un pelele, títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando eso es lo que dicen los magistrados’, fíjense hasta dónde llegan porque le quitaron toda la esencia y también la forma, la forma sobre todo que es fondo” y agregó: “‘Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox’” y cuestionó: “¿No es Fox la señora Xóchitl Galvez? Por qué no pones ahora lo que dijo Fox (…) No estoy mintiendo, la señora es Fox”.

También acusó que fue la cúpula la que eligió y entre quienes mencionó están Carlos Salinas, Roberto Hernández, Vicente Fox y mencionó el caso de Francisco Gil Díaz como una designación a cambio de financiamiento en campaña. “Los imponen y luego los presidentes son empleados de los potentados. A eso es a lo que me refiero”.

Lo que aclaró que dijo que: “‘Entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía’, pero no es: es un pelele, fíjense lo que interpreta. Cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado van a hacer esta interpretación, ¿por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal? ¿Por qué tienen ellos que hacer esto: ‘Es un pelele, un títere, una empleada’? ¿Donde está la empleada, donde está?”.

Dijo que ya no puede hablar ni lo hará, pero lo mencionó porque se le preguntó sobre el tema. “Ya no voy a hablar, no voy a decir su nombre eso es. Ya no voy a pronunciar su nombre. Estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir señora también… Una persona… sí”.

Mencionó que por eso planteó la Reforma Electoral para que a los integrantes de los tribunales los elija el pueblo, no los partidos, ni la mafia del poder económico y político.