Guanajuato, dispuesto a imprimir sus propios libros de texto

GUANAJUATO, Gto (Proceso).– En Guanajuato los libros de texto para educación básica han estado inmersos en la polémica por la incidencia ideológica de grupos conservadores, que han buscado influir en la formación de estudiantes durante los últimos gobiernos en manos del PAN, incluso con libros alternos a los editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La utilización de los materiales escolares con contenidos afines –en el caso de Guanajuato a una derecha que ha gobernado por 32 años– llevó incluso a que simpatizantes y funcionarias públicas quemaran libros de biología de la SEP en 2009 en plena plaza principal de León.

Ahora, las autoridades estatales han decidido que no se hará el reparto de los nuevos libros por la suspensión provisional que concedió el Poder Judicial de la Federación a la Unión Nacional de Padres de Familia.

Mientras la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato (SEG) mantiene en bodegas los libros editados por la SEP, diputados del PAN reclaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que Vicente Fox Quesada, el expresidente guanajuatense, aparezca como un “tirano” en la historia.

Aunque el secretario de Educación en la entidad, Jorge Enrique Hernández Meza, ha evitado opinar sobre los contenidos y se ha refugiado en la falta de certeza jurídica para mantener en bodegas los nuevos libros, en el Congreso del estado, desde las bancadas del PAN y Morena fueron motivo de rebatinga.

El diputado Rolando Alcántar Rojas dijo, en conferencia de prensa, que los nuevos libros “abordan traumas del presidente López Obrador” que busca “aleccionar en lugar de educar”.

Rolando Alcántar consideró a la Unión Nacional de Padres de Familia como actor principal en el tema educativo del país, mientras que el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal, señaló que la asociación ha mantenido privilegios en Guanajuato como imponer a un secretario de Educación, al referirse al yunquista Alberto Diosdado, durante el sexenio del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

"Tanto poder tienen aquí en Guanajuato que no somos una entidad laica... El problema fundamental para Guanajuato es el conservadurismo educativo", sostuvo el legislador de Morena.

Padres de familia. Rechazo en todo el país. Facebook Unión Nacional de Padres de Familia

Con sus declaraciones, David Martínez recordó que no es la primera vez que en el estado surgen inconformidades por el contenido de los libros de texto gratuitos.

Hace 14 años, durante el sexenio de Felipe Calderón y con Alonso Lujambio al frente de la SEP, grupos conservadores que tienen entre sus filas a militantes panistas quemaron en una plaza pública de León los libros de Biología I para secundaria, por considerar que en los textos se fomentaba el erotismo y la homosexualidad.

En 2009, con Alberto Diosdado al frente de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), el gobierno estatal mandó imprimir sus propios libros de Biología para secundaria, mismos que basaban la educación sexual en el matrimonio, la abstinencia y la virginidad. Cuando la SEP retiró los textos de las aulas por no apegarse al plan de estudios, grupos conservadores protestaron quemando los libros de la SEP.

Entre las protagonistas de la quema estuvo la entonces regidora del PAN, Hortensia Orozco, y Lourdes Cázares, quien cuatro años después fue nombrada por el gobernador Miguel Márquez como presidenta del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Alberto Diosdado es un personaje que se ha mantenido en el gabinete durante tres gobiernos estatales panistas. Después de dejar en 2012 la SEG, estuvo alejado de cargos públicos durante tres años, pero en 2015 el entonces gobernador Miguel Márquez lo nombró director general del CONALEP, cargo que mantuvo durante los primeros tres años del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.

En septiembre de 2022 el actual gobernador lo nombró director general del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES), cargo que mantiene hasta la fecha.

Fox, "tirano" en la historia de la 4T

Al asegurar que los contenidos de los nuevos libros de texto están dirigidos a imponer ideologías políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato se pronunció contra su distribución, además de hacer un llamado a las autoridades federales a acatar la suspensión provisional que determinó el Poder Judicial de la Federación.

El diputado panista Rolando Alcántar Rojas convocó a una conferencia de prensa para adelantar que van a promover exhortos contra los libros para "defender el interés de los padres de familia y de los estudiantes que no lo saben manifestar por el tema de la edad".

De acuerdo con el legislador, Morena busca imponer en el país una "educación bolivariana, chavista", para luego asegurar que en los nuevos textos se fomenta el socialismo.

Fox. Mención en el material educativo. Foto: Montserrat López.

Alcántar reclamó que en los libros se hable del expresidente guanajuatense Vicente Fox Quesada con calificativos, uno de ellos, afirmó, es "tirano", en el capítulo donde se aborda el tema de los resultados de la elección de 2006, cuando el entonces Instituto Federal Electoral dio el triunfo al panista Felipe Calderón Hinojosa y no a Andrés Manuel López Obrador.

"Si estos libros circulan vamos a echar a perder una generación de estudiantes, se verían afectados también si no llegan los libros de texto a las aulas los del ciclo anterior", sostuvo el legislador.

Además, reiteró que en Guanajuato no se van a distribuir los libros que están en las bodegas de la SEG, ante la suspensión provisional que concedió una jueza federal.

Una de las medidas que podría adoptar Guanajuato, adelantó, es que se recuperen libros de texto del año anterior para el arranque del próximo ciclo escolar, y de ser necesario que el Gobierno del Estado destine recursos para imprimir los materiales de apoyo que sean necesarios.

"Mientras exista el mandato judicial, nosotros en Guanajuato vamos a respetar la Ley", insistió al preguntarle si en definitiva los nuevos libros de texto no entrarían a las aulas del estado.

Por otro lado, David Martínez Mendizábal, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que ha pedido la opinión de profesores de primaria y secundaria, quienes le han manifestado que sólo "hay algunos detalles por corregir, son detalles menores".

Cuestionado sobre el polémico capítulo del presunto fraude electoral de 2006, el morenista afirmó que es un apartado de la historia y cada gobierno refleja en los libros su versión.

"Así ocurrió, fue un fraude, no quisieron el voto por voto, casilla por casilla. Es exactamente la versión de la historia que está manejando la Cuarta Transformación, como así manejaron su versión de la historia y su mochada de historia los anteriores gobiernos. La historia es una interpretación, así es la interpretación de Morena; no les gusta, pues que lo discutan en el aula".

Agregó que lo escrito en los libros "no es palabra de Dios", sino que se dan elementos para que los temas sean discutidos entre el alumnado y en el seno familiar para fomentar la "conciencia crítica".

Bajo llave

Las bodegas de la SEG fungen como almacén de más de 2.7 millones de libros. La autoridad estatal ha señalado que no hará el reparto hasta que exista certeza jurídica sobre la legalidad en la entrega a estudiantes de los materiales que envió el Gobierno Federal.

La SEG consultó a la SEP sobre la suspensión provisional que consiguió la Unión Nacional de Padres de Familia, pero la respuesta de la autoridad federal es que no ha recibido la notificación oficial.

En una tarjeta informativa con fecha del 1 de agosto que recibió la Secretaría de Educación de Guanajuato, la SEP se dice respetuosa de "cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada", pero hasta ese día solo habían visto publicaciones en medios de comunicación.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación en Guanajuato, señaló que al interior de la dependencia se hizo un análisis jurídico y la conclusión es que no pueden distribuirlos, pero además, aseguró que en otros estados también han decidido no hacer el reparto de los libros de texto.

"No es que no queramos distribuirlos, al contrario, todas mis declaraciones han sido en torno a la necesidad de distribuir los libros de texto, pero necesitamos certeza jurídica. Estamos en la mejor disposición de hacer lo que nos toque, que no es mucho, porque no es una discusión en la que no estamos".

Rodríguez. Material alterno. Foto: Miguel Dimayuga

La declaración del titular de la SEG se dio luego de que circularan versiones sobre el retiro de los libros en escuelas donde ya había comenzado el reparto. La dependencia estatal, a través del área de comunicación social, dijo a Proceso que, por error, la delegación de educación en León comenzó con el reparto en algunas escuelas, por eso recogieron los libros para regresarlos a bodegas.

A resguardo de la SEG hay poco más de dos millones 670 mil libros de educación básica, con corte al 20 de julio cuando recibieron el último paquete. La cifra representa apenas 39% del total de libros que tienen que llegar al estado para repartir entre estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria.

De acuerdo con Jorge Hernández Meza, el ciclo escolar podrá iniciar el próximo 28 de agosto sin los nuevos libros porque las primeras tres semanas el personal docente hace una evaluación del grupo, pero para la segunda quincena de septiembre es necesario que cuenten con el material.

"Es un proceso jurídico delicado que tenemos que estar atendiendo en conjunto. Tenemos el 10 de agosto una reunión con las autoridades federales, seguramente ahí habremos de abordar este punto de qué se requerirá para finalmente poder salir con los libros de texto".

A mediados de julio, el gobierno de Guanajuato lanzó la licitación pública nacional SEG-LPN10-2023 para la impresión de cerca de un millón de cuadernillos como material complementario de español y matemáticas en primaria y secundaria que no llegarían a suplir los libros de texto gratuitos, según la propia SEG, pero sí podrían servir para el arranque del ciclo escolar.

En las bases de la licitación se establece que el proveedor deberá entregar a más tardar el 15 de septiembre el total de cuadernillos a las autoridades educativas.

Previo a la suspensión otorgada por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, el gobernador Diego Sinhue y Jorge Hernández hicieron el llamado a los padres de familia a que donen los libros del ciclo anterior, por el retraso que hay en la llegada del material a cargo de la SEP.

SEP. Cuestionado material. Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

"Los libros de texto son una base con la cual funciona el sistema educativo, no es la única base, porque tenemos maestros bien preparados, un modelo educativo, infraestructura educativa, otros materiales, pero los libros son una parte importante del desarrollo pleno", declaró Jorge Hernández Meza.

A Guanajuato únicamente han llegado la totalidad de los libros para preescolar, que son 232 mil 77 textos, mientras que para secundaria no ha llegado ningún ejemplar.

El último corte que tiene la SEG es que para estudiantes de primaria han llegado dos millones 438 mil de los tres millones 783 mil 280 libros que tienen previstos.

Para secundaria se esperan un millón 169 mil 682 libros, a los que suman otros 326 mil 746 para la asignatura de inglés. En telesecundarias tendrían que entregarse un millón 22 mil 414 ejemplares más otros 254 mil 254 libros de inglés.

En total, Guanajuato tiene que recibir seis millones 789 mil 147 libros para repartir en escuelas de educación básica públicas y privadas.