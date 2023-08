La detención del fiscal de Morelos fue legal, no se trata de persecución política: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue legal, “aunque digan que es persecución política, no es, tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la vinculación a proceso con prisión preventiva justificada en contra de Carmona, por su probable participación en el delito de retardo de justicia, el mandatario celebró el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la actuación en la investigación del feminicidio de Ariadna, a la cual no mencionó.

Sobre si así serán los procesos con todos los feminicidios, el mandatario mexicano afirmó: “Con todos, así es, nosotros no somos tapadera de nadie, por lo mismo si conocemos de un posible delito o que se cometió un presunto delito, pues tenemos que pedir que se actúe y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, cero impunidad”.

Dijo que no conoce al fiscal de Morelos ni a otros exfuncionarios a quienes se les investiga por casos de corrupción. “Son asuntos que tienen que ver con procesos judiciales y al mismo tiempo hay instancias para que se desahoguen estos casos, y si no son responsables o culpables tienen que obtener su libertad. Pero no es posible que haya fueros y privilegios, la corrupción e impunidad”.

El mandatario federal criticó la actitud de algunos funcionarios, entre ellos también los relacionados con el Poder Judicial, “nada de que yo estoy bien parado (…) O sé cómo hacerle para que mis abogados me protejan o solo se castigue al que no tenga con que comprar la inocencia”.

Acusó que el fuero protegía a Carmona de delitos de orden federal, por resolución de la Suprema Corte, pero al tratarse de un delito del fuero común, porque tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el feminicidio de Ariadna en la Ciudad de México, intervino la fiscalía capitalina porque, afirmó, quieren que haya justicia.

“Nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal, de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial, muy evidente cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que un juez autorizara la orden de aprensión nunca se dio la autorización y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte, para vergüenza de ese tribunal”.

De la Corte, afirmó que actúan por consigna, por lo que “desempolvan” un expediente y en sesión las y los ministros resuelven que no se le podía juzgar, “esto al mismo tiempo que se está solicitando que un juez conceda la orden. Los ministros de la Corte del más alto poder de la impartición de justicia resuelven que no pueden detener al fiscal si no hay un proceso de desafuero en el Congreso. “Muy extraño, ojalá en la Corte informen, expliquen, o es pura casualidad”.

López Obrador celebró de nuevo la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México porque lo hizo para defender que hay “cero impunidad, sea quien sea”, enseguida se lanzó contra algunas reacciones, pero desde el punto de vista político.

“Luego que veo las reacciones no solo de personajes políticos como el exgobernador de Morelos, sino también de los comunicadores, de los medios de comunicación, queda en evidencia que hay de por medio mucho influyentismo”, e indicó que Carmona tendrá la posibilidad de defenderse porque además es abogado “y debe tener muy buenos abogados para demostrar que no participó, que no es cierto”.

Agregó que le llama la atención la defensa “de quienes se hacen pasar como feministas, es el mundo al revés. A mí me acusan de violencia política de género, espero que no vayan a salir las feministas a defender”, aunque lo expuso en términos políticos.