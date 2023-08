Reportan hallazgo del cuerpo del empresario Iñigo Arenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quien informará sobre el reporte del hallazado del cuerpo del empresario Iñigo Arenas, quien se encontraba como desaparecido.

Confirma AMLO muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz



El presidente López Obrador, dijo que, la Fiscalía ofrecerá información sobre este caso.https://t.co/LiHvNDa8xZ pic.twitter.com/Itjs39nVK1 — Vivo Noticias (@VivoNoticiasMX) August 7, 2023

Durante la conferencia matutina, el mandatario, mencionó que será la FGJCDMX quien se encargará de dar mayor información al respecto.

Arenas Saiz, fue visto por última vez la madrugada del domingo, al exterior del antro “República” en Polanco.

De acuerdo con versiones extraoficiales apuntan a que su cuerpo fue encontrado en Naucalpan, Estado de México, a la par que se ha informado que su muerte fue por broncoaspiración.

Previamente, López Obrador dijo que no tenía información del caso. Dijo no tener mayor información porque el mandatario capitalino Martí Batres no planteó el tema en la reunión de gabinete de seguridad en Palacio Nacional.

“No tengo información, no sé si tenemos información de este caso. Todos los lunes, como hoy, nos acompaña el jefe de Gobierno (capitalino, Martí Batres) no hizo ningún planteamiento al respecto, pero vamos a informar”.

Por su parte, Batres informó mediante su cuenta de Twitter que darían información al respecto sobre el caso.

Esta mañana abordamos el caso del empresario Íñigo Arenas Saiz en el Gabinete de Seguridad. La @FiscaliaCDMX informará sobre los hallazgos de la investigación. pic.twitter.com/ZUXhKR7UTY — Martí Batres (@martibatres) August 7, 2023

En redes sociales se difundió el video de la cámara de seguridad que captó a Arenas Saiz al salir del centro nocturno.