Cuitláhuac García se burla de las campañas contra los libros... y lo tunden en redes

Increíble el grado de ridiculez al que te has rebajado, gobernador. ¿No te da pena?



¿No te preocupan las burlas que, a consecuencia de tus payasadas -y tus barrabasadas como gobernador-, va a sufrir tu familia?



No, qué te va a preocupar...



No en balde eres un sirvengüenza.