El abogado Óscar Zamudio acusa a la FGR de actuar como instrumento de presión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el abogado Óscar Zamudio consideró que su vinculación a proceso por el delito de abogados de alegar hechos falsos es “un riesgo de la profesión”, acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) actúa como instrumento de presión.

Luego de su audiencia de vinculación a proceso, efectuada este martes 8, el abogado descartó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sea cómplice de la FGR en el caso en su contra.

“Yo no podría decir eso, no tengo elementos para decirlo. Sí considero que la Fiscalía presiona a todos, a jueces, a abogados, pero no diría que el juez es cómplice, al contrario. Hay que proteger la función judicial, que es lo que medio sirve en este país.”