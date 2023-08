La SEP, a punto del desacato por incumplir orden judicial sobre los libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Secretaría de Educación Pública (SEP) está al borde de ser declarada en desacato a un mandato judicial debido a que una jueza federal consideró que no acreditó que los libros de texto gratuito se apegan a planes y programas de estudio.

La jueza Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México declaró que, hasta el momento, la SEP no ha acreditado que ya cumplió con la suspensión definitiva que concedió a la Unión de Padres de Familia para que los libros de texto gratuito que publique la dependencia únicamente se apeguen a planes y programas de estudio y estén libres de ideologías políticas.

“Las autoridades exhibieron diversas constancias para acreditar el cumplimiento, sin embargo, no acreditan que de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas, para el ciclo 2023”, señaló la juzgadora.

Proceso informó la semana pasada que la jueza había otorgado una segunda prórroga a la SEP para que en 24 horas informe sobre las medidas que tomó para garantizar que los libros de texto gratuito para el ciclo 2023-2024 se apegan a la normatividad vigente en materia educativa.

Sin embargo, en esta ocasión la jueza ya no dio un nuevo plazo para que la dependencia acredite el cumplimiento de la suspensión definitiva en la que ordenó frenar la publicación de los libros de texto mientras no se acredite que sólo se apegan a programas de estudio y no a filiaciones políticas.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) puede iniciar un incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva en el que puede solicitar declarar en desacato a la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y a otras autoridades encargadas de la publicación de los libros de texto.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) recibió la controversia constitucional número 400/2023, presentada por el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos.

El caso no ha sido turnado a un ministro para que defina si la admitirá o no a trámite.

En su demanda, el gobierno de la entidad señaló que hubo posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, próximo a iniciar.