Presidente del TSJ de Morelos obtiene suspensión para evitar su remoción

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, obtuvo este miércoles una suspensión provisional de un juez federal que le garantiza que sus compañeros magistrados no puedan discutir y menos votar su posible destitución del cargo.

El titular del Poder Judicial en Morelos inició este martes 8 de agosto un juicio de amparo y logró que el juez segundo de circuito con sede en Morelos le otorgara la suspensión provisional “para el efecto que no se lleve a cabo la votación del punto número tres de la sesión extraordinaria” que tiene que ver con su destitución de la presidencia.

Cabe recordar que la sesión se llevaba a cabo el pasado lunes 7 de agosto de manera normal, hasta que el magistrado Rafael Brito Miranda presentó una moción para modificar la orden del día e incluir en el punto tres la discusión y en su caso votación de la destitución de Gamboa Olea como presidente del Tribunal.

En ese momento, el aludido abandonó la sala del pleno con el argumento de que se había decretado un receso. Un bloque de al menos siete magistrados, de 12 en total, se mantuvo en la sala con el objetivo de continuar con la destitución del presidente, pero no pudieron resolverlo ni jurídicamente ni en los hechos.

Ayer, el juez federal le concedió a Gamboa Olea para mantenerse en el cargo, en tanto no se resuelva la demanda de amparo que él mismo inició. Con ello, es posible que este mismo miércoles se reinicie la sesión del lunes pasado, en el entendido que se desahogarían los demás puntos, con lo que se levantaría la semiparálisis que vive el Tribunal, pues no se han integrado en su totalidad cuatro de las seis salas de atención de los asuntos judiciales en la entidad. Hasta este medio día, todavía no hay una hora confirmada del reinicio de la sesión.