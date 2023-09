La CNDH investiga abusos y tortura en la Escuela Naval Militar

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El excomandante del Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina (Semar), capitán de Navío Juan Carlos Magaña Cárdenas, es señalado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de torturar a cadetes de quinto año de la Infantería de Marina Paracaidista (IMP), con el fin de obligarlos a aceptar actos que no cometieron, como el haber agredido a compañeros de la institución. Quienes se negaron fueron discriminados y segregados.

En dicho proceso naval militar Magaña Cárdenas fue apoyado por los propios integrantes de la Junta de Almirantes del Consejo de Honor Superior y del Ordinario, quienes impusieron –al menos– a un elemento de la marina, sin conocimiento en derecho, para defender a los alumnos inculpados injustamente.

Las víctimas rechazaron la defensa del elemento impuesto y recurrieron a otra persona –también elemento naval– para que llevara su caso. Sin embargo, las autoridades de la institución obligaron al nuevo defensor a regresar a su base de operaciones en Tabasco obstaculizando así la defensa de los cadetes.

Proceso tiene en su poder las quejas interpuestas por los afectados ante la CNDH, así como oficios que esta comisión envío a la Secretaría de Marina (Semar) sobre el tema. Para exponer estos hechos se omitirá el nombre de los estudiantes involucrados y sólo se les identificará con letras.

Máximo Alberto Neri López, padre de uno de los estudiantes perseguidos por la institución, interpuso el 3 de abril último una queja formal ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos cometidas –aseguró– por directivos de la Heroica Escuela Naval Militar, solicitando inmediata atención: “Temo por la vida de mi hijo. Hago responsable a Juan Carlos Magaña Cárdenas de cualquier acto violento y violatorio hacia mi hijo”.

De acuerdo con las víctimas, el 22 de agosto de 2022, cerca de las 23:30 horas, en el Colegio Militar de la Ciudad de México el capitán de Corbeta Raúl Martínez Rivera le informó al comandante del Cuerpo de Cadetes, Magaña Cárdenas, que sorprendió al cadete de Primera “JC”, de quinto año, con un “palo en la mano” en compañía de otro cadete de segundo año en un dormitorio del alojamiento “República”.

Cuando ocurrieron esos hechos el hijo de Neri López, al que se identificará para este texto como estudiante “A”, se encontraba descansando como todo el personal masculino en el alojamiento para varones, cuando llamaron a pase de lista a los de quinto año.

A la revisión acudieron entre 130 y 160 jóvenes; por órdenes de Magaña Cárdenas fueron reunidos en un área de la explanada frente al bloque de dormitorios República.

Él (Magaña Cárdenas) los “intentó persuadir bajo amenazas” de que dijeran quién había golpeado a algún cadete. Los alumnos estaban extrañados; la presión que el superior ejercía en su contra los mantuvo consternados, pues a esa hora, bajo condiciones adversas (lluvia, frío y viento gélido), el capitán le ordenó a todo el personal de quinto año permanecer en “posición de patitos” (en cuclillas)”

Lo anterior quedó asentado dentro del acta elaborada sobre el desarrollo del procedimiento administrativo en forma de juicio.

A su vez, los cadetes de segundo y tercer año masculinos se encontraban fuera con el capitán de Corbeta Raúl Martínez Rivera, quien les pasaba “revista de glúteos” sin presencia de personal de sanidad naval, lo cual es indebido.

Al día siguiente, el 23 de agosto como a las diez de la mañana, sacaron a todas las cadetes de cuarto y quinto año a formarse donde ya se encontraban todos los cadetes masculinos de estas dos generaciones en la explanada frente al alojamiento República, quedándose las cadetes de segundo y tercer año en el alojamiento con las oficiales, las tenientes Vanesa Marín Cruz, Pilar Antonia y Laura Martínez Hernández.

Ellas decidieron pasar “revista de glúteos” a las cadetes, sin personal de sanidad naval presente. Después de la revista separaron a cadetes que tenían marcas y las obligaron a levantar informes sin siquiera preguntar qué les pasó, amenazándolas de que, si se negaban, les harían Consejo de Disciplina.

Los informes lo hicieron al mismo tiempo dos generaciones distintas, segundo y tercer año en el mismo lugar y con las tres tenientes frente a ellas. Al terminar se llevaron a 128 cadetes a la Clínica Naval del Sur para una revista médica, por personal de sanidad, el cual el 23 de agosto de 2022 les extendió certificados médicos de lesiones.

Unos tres días después, al terminar la cena, dejaron a los cadetes de segundo y tercer año juntos en el comedor; allí un asesor jurídico de la Secretaría de Marina los obligó a hacer un nuevo informe y los presionó para que consignaran nombres y testigos de su agresión, señala la queja recibida por la CNDH.

Con fecha del 29 de septiembre de 2022, mediante un oficio con el número 164/2022, se le comunicó al estudiante “A” que se presentara a comparecer ante el Consejo Disciplinario, a las 09 horas del 17 de octubre de 2022, respecto de presuntas faltas graves, que contra la disciplina naval se le imputan por realizar maltrato de hecho por haber golpeado en la zona glútea a 23 cadetes, en fechas diversas al 21 de agosto de 2022.

Sanciones

Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario, el padre del cadete “A” solicitó a Audaberto López Rosas, entonces presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Escuela Naval Militar, se recuse al capitán Magaña Cárdenas como primer vocal del Consejo de Disciplina: Exp. 22/HCD/HENM/2022. López Rosas actualmente es inspector de la Tercera Región Naval.

El padre del cadete A expuso que Magaña Cárdenas fue quien ordenó la llamada general para el personal de quinto año, con el fin de hacerles saber que se había sorprendido a un cadete de quinto año maltratando a un cadete de segundo año, pese a que siempre supo quién era el estudiante sorprendido con un palo en la mano. Pero la solicitud fue negada.

Sorprendentemente, el Consejo de Disciplina exoneró al cadete de Primera Quinto año “JC”, quien fue sorprendió en flagrancia con un palo en la mano en compañía de un cadete de segundo año (Exp. 21/HCD/HENM/2022). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el cadete “A”, hijo de Neri López, el quejoso.

Magaña. Imputaciones en su contra. Foto: Especial

Quienes sufrieron baja por presuntamente agredir a sus compañeros son: el cadete “A” –su error fue denunciar el delito y faltas administrativas al haber recusado a Magaña Cárdenas como vocal– y el cadete “B”, quien después fue perdonado y sólo le aplicaron la perdida de vacaciones. Su expediente es el 29/HCD/HENM. El presidente del Consejo de Disciplina, contralmirante Marco Antonio Bravo Soriano, expuso que B era buen estudiante; no obstante, sólo es facultad del Consejo de Honor Ordinario conmutar la sanción. Otro cadete, identificado como C, también causó baja.

La misma baja fue ordenada para un cadete identificado como “D”, de cuarto año; él denunció tortura, abusos y la negativa de poder ser defendido por el teniente de Fragata IMP José Hugo Carmona Sandoval. Otro joven más, el cadete “E” de quinto año, fue otro de los perjudicados.

El 28 de marzo de 2023 a las 16 horas a los cinco jóvenes los mandó llamar el teniente Yahir López del Castillo Cruz, les notificó que se iban de comisión y que tenían que vaciar sus taquillas y guardar sus cosas.

De acuerdo con la CNDH, el objetivo de la presunta comisión era desacreditar a los cadetes, en particular al “A” y al “D”, este último de cuarto año. A los jóvenes les entregaron por escrito la orden del capitán Juan Carlos Magaña Cárdenas, oficio C-25/23.

López. Consejo de Disciplina. Foto: Especial

A las 18:30 horas a los cadetes señalados les ordenó ir a cenar y terminando los concentró en el salón número 12, allí, les entregaron el Oficio de Comisión C-25/23, y a las 19:50 horas subieron sus cosas al camión para llevarlos al CEFCAM (Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México), por instrucción de Magaña Cárdenas.

El 31 de marzo de 2023 al cadete “D”, quien iba a hacer un viaje de estudios al extranjero, le impidieron ir por su pasaporte. Estando por subir al autobús la teniente Sharon Coral García Riveros le dijo “que le habían dado la instrucción de que ellos no irían y que no sabía de quién era la orden”.

Luego los estudiantes acusados fueron enviados a la Cuadra de Guardiamarinas, el teniente de Fragata Mario Cortez Santiago les aclaró que “no los estaban aislando o privando de nada”. En la cena les dieron la consigna de que ninguno de los que habían mandado a Guardiamarinas tenía permitido ir o entrar a los bloques de cadetes.

El cadete “C” señala en un oficio a la CNDH que el 7 de octubre de 2022 fue encontrado culpable por unanimidad por cometer falta grave contra la disciplina:

“Una, fue realizar maltrato de hecho a un compañero, consistente en haber golpeado a la altura de las costillas al cadete de segundo año (identificado como ‘X1’), aproximadamente después de la lista de las 20 horas el día 21 de agosto de 2022, en el dormitorio de la Segunda Compañía en el Colegio”.

Sin embargo, el cadete de segundo año se retractó de la declaración que les hicieron firmar: “Estábamos en posición avestruz y nos estaban pegando con un fiador (…) yo no vi personalmente al cadete C, pero escuché su voz y escuche la voz de otros cadetes antiguos, pero no estoy seguro de que él haya sido mi agresor”.

El segundo hecho, materia de la acusación, fue: “Haber golpeado en la boca del estómago al cadete de segundo año IM (X2), aproximadamente a las 20:30 horas del día 21 de agosto de 2022, en el dormitorio de la Segunda Compañía”.

El cadete de segundo año expuso: “…A la hora de pedirnos el informe nos pedían algunos nombres y testigos, y al no tener algún nombre especifico o señalado, al preguntar con mis hermanos era el nombre que escuché, pero él no nos había agredido, pero desconozco si realmente fue él, señor fiscal”.

Abusos contra el defensor

El teniente de Fragata José Hugo Carmona Sandoval fue requerido por la CNDH, derivado de la solicitud de información relacionada con el oficio número V2/031591, de fecha 08 de mayo de 2023, girado por la Segunda Visitaduría General, expediente CNDH/2/2023/6060/Q.

La CNDH solicitó a Carmona Sandoval “precisar si existieron amenazas, malos tratos, tortura psicológica o alguna otra circunstancia de parte de los directivos de la Heroica Escuela Naval Militar hacia el estudiante ‘A’.

El teniente Carmona respondió que informaría “al pie de letra lo ocurrido dentro del heroico plantel, debido a los abusos cometidos hacia mi persona, como a los cadetes que pidieron mi apoyo para ser defendidos de forma correcta y con la debida formalidad”.

Mencionó que fue comisionado por parte del BIM-10 a la Heroica Escuela Naval Militar como instructor de tiro el 25 de Julio de 2022, por un periodo del 01 agosto al 16 de diciembre de 2022, pero que anticipada y casualmente le fue cesada la comisión con fecha del 21 de octubre de 2022.

De acuerdo con el teniente Carmona, un cadete identificado como “F”, de quinto año, fue a quien representó primero al aceptar defender a los jóvenes acusados “de manera arbitraria”.

En cuanto a las pruebas documentales de informes de los supuestos denunciantes, afirma que éstos fueron alterados en múltiples ocasiones por órdenes superiores. Además, a aquellos que se negaran a cumplir dicha orden les restringirían la franquicia (descanso) o, de forma coercitiva, los amenazaron de que serían llamados a comparecer ante el Consejo de Disciplina, para posteriormente darlos de baja. Así los jóvenes cadetes fueron presionados para obtener una declaración por escrito.

Prueba de ello, de acuerdo con el teniente Carmona, está en los informes que presentaron los cadetes, relatos que contienen contradicciones entre sí, pese a que se trata de un mismo presunto hecho.

Durante el procedimiento de desahogo de pruebas, derivado de la denuncia del padre de “A”, los cadetes acusados y otros testigos expusieron que sus informes los hacían sobre la misma mesa entre varios compañeros, supervisados por superiores jerárquicos, preguntándose los unos a los otros el qué poner en sus reportes, siendo que una denuncia es personal.

Las pruebas de los cadetes.

En cuanto a las pruebas documentales de certificados médicos, el teniente Carmona expuso a la CNDH que en ningún momento vinculaban al acusador con el acusado, mucho menos se realizaron los análisis periciales pertinentes para identificar la existencia de relación alguna.

Además, se efectuaron revistas de partes privadas (glúteos) de cadetes de segundo y tercer año, ordenadas por el capitán Magaña Cárdenas sin un ordenamiento legal correspondiente ni con las formalidades que obedecen al consentimiento (y su comprobación) que debía existir para tales hechos, violando el artículo 20 Constitucional, Inciso A, fracción IX.

Carmona denunció que durante el desarrollo del Consejo de Disciplina que se realizó durante cuatro días continuos, el capitán Magaña Cárdenas –de quien al inicio del proceso se solicitó su recusación por actos arbitrarios contra su defendido, identificado como “F”, y el resto de los jóvenes señalados– presionó a los jóvenes, “pues quedó claro que con la salida de Magaña del Consejo disminuyó la presión contra los cadetes” para denunciar injustamente a los de quinto y cuarto año acusados.

El teniente Carmona también expuso a la CNDH la amenaza que el capitán de Navío Magaña Cárdenas le hizo contra su persona: el 19 de octubre de 2022, durante el receso de la audiencia en la cual asistía a su defendido (el cadete “F”) fue al comedor de cadetes y ahí se le acercó Magaña Cárdenas. En público, frente a las mesas donde se encontraban tomando sus alimentos diversos cadetes, entre los cuales estaba cadete “A”, le dijo:

–Capitán Magaña: que si ya comiste, Carmona.

–Carmona: no, mi Capitán.

–Magaña: pues vaya y coma porque esta será su última comida –le dijo con tono amenazante y riéndose, se retiró del lugar–.

Posteriormente el teniente Carmona fue cesado de su comisión y reincorporado anticipadamente a su unidad de adscripción en Tabasco; ésta, afirma, es una prueba de la represalia en su contra por parte del capitán Magaña. “Tras ser reincorporado a mi unidad de adscripción, me hicieron llegar físicamente por correo, mediante oficio número 4C.9.2.-S/N/2022 de fecha 24 de octubre de 2022, un correctivo disciplinario en modalidad de arresto hacia mi persona, impuesto por el director de la H.E.N.M., por el siguiente motivo: ‘No cumplir con oportunidad una disposición del mando, consistente en haber ingresado sin autorización al comedor de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, el día 19 de octubre de 2022, aproximadamente a las 13:20 horas, contraviniendo la disposición verbal de (Magaña Cárdenas, de que el ingreso a dicho comedor es exclusivamente para personal de cadetes y oficiales pertenecientes a la Comandancia del Cuerpo de Cadetes’”.