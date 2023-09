“Nada de huipiles”, dice Samuel García y lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, desató críticas en redes sociales por un comentario que publicó desde su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario de Movimiento Ciudadano posteó una imagen en la que aparece con su hija Mariel, la que acompañó con el siguiente mensaje:

“Ya le voy a comprar sus botas y sombrero a Mariel, nada de huipiles”, escribió el gobernador, montando a caballo y con un sombrero.

El gobernador participó en la Cabalgata por el 427 aniversario de la Fundación de Monterrey.

Usuarios de redes sociales calificaron de discriminatoria la publicación de Samuel García. También interpretaron que se trató de una crítica a la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Leyenda

"Sr. Samuel García, Dividir, discriminar y excluir es maltratar. Nuestra sociedad requiere políticos que muestren a través de su ejemplo la capacidad de ser respetuosos e incluyentes. Su hermosa nena Mariel tiene mucho aún que aprender y el más grande ejemplo será a través de la conducta y el mensaje que reciba de sus padres", publicó la usuaria @HelenVL6.

"Si quieres ser presidente de México tienes que representar a todo el país, no sólo al Norte. Eso incluye los usos y costumbres, ropas y creencias. No sé, se me ocurre que quizá tu tuit está un poco desubicado", le respondió @cuellarcamarena

Incluso, una cuenta de simpatizantes de la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez descalificó al mandatario por ser despectivo con la prenda de origen indígena.