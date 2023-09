Alcalde niega agresión contra madres buscadoras en Sonora; “hubo algunos tiros hacia arriba”, dijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que se registrara una agresión contra madres buscadoras en Sonora, como lo reportaron los mismos colectivos este fin de semana.

“No se reportan esas agresiones; hubo algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, dijo.

Al insistirle sobre el tema, la funcionaria federal reiteró que, de acuerdo al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, “es que no hubo una agresión, que lo que sucedió es en otro lugar hubo estas detonaciones, pero que no tiene relación con este evento, esa es la información que tenemos, que no hubo esta agresión, y fue el reporte que se nos dio esta mañana”.

El domingo, el grupo de madres buscadoras relató desde su cuenta de redes sociales que, al llegar a un punto de búsqueda para la salida Hermosillo Guaymas, fueron recibidas a balazos.

En su publicación agradecieron el apoyo oportuno de las autoridades que las acompañaban para poder salir del lugar.

“El día de hoy al llegar a un punto de búsqueda para la salida Hermosillo Guaymas reciben a balazos a las madres buscadoras, gracias al oportuno apoyo de las autoridades que nos acompañaban pudieron sacarnos del lugar inmediatamente.

“Lamentamos enormemente que pase esto porque nosotras no buscamos culpables ni justicia solo traerlos de vuelta a casa porque culpables o inocentes tienen el derecho de ser buscados gracias #GuardiaNacional #fiscaliadelestado #policiaestatal y al gobernador Alfonso Durazo necesitamos reforzar la seguridad en cada búsqueda para que esto no esté pasando”, publicó en Facebook el grupo de Madres Buscadoras.