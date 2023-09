Jaime Maussan presenta cuerpos de supuestos extraterrestres en la Cámara de Diputados (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conductor Jaime Maussan presentó en la Cámara de Diputados cuerpos momificados de presuntos seres “no humanos”.

El especialista en fenómenos de ovnis encabezó la Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos, celebrada en San Lázaro y auspiciada por el legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna.

El propio expresidente de la Cámara de Diputados difundió la audiencia y destacó que su “amigo” Maussan presentó “evidencias reales” de cuerpos de seres no humanos.

“En un evento de talla mundial, en la @Mx_Diputados, mi amigo @jaimemaussan1 presentó evidencias reales de cuerpos de seres no humanos hallados en Perú. En la Casa del Pueblo se escuchan todas las voces”, tuiteó Gutiérrez Luna.

Foto: Redes sociales Sergio Gutiérrez Luna

Al inicio de la audiencia y a solicitud de Maussan, Gutiérrez Luna pidió a los presentes en la audiencia ponerse de pie y realizar un juramento para garantizar que dijeran la verdad.

“Son seres no humanos, que no forman parte de nuestra evolución terrestre, y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14 estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad”, dijo Maussan, presentador del programa Tercer Milenio.

Jaime Maussan presenta cuerpos de “seres no humanos” en la Cámara de @Mx_Diputados



En la audiencia participó José de Jesús Zalce, especialista en ciencias forenses, quien declaró que los cuerpos presentados “no guardan relación con el ser humano”.