“Lero, lero”: Maestra defiende a brincos los libros de la SEP y le llueven burlas en redes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La maestra Ana María Prieto Hernández se viralizó en redes sociales por la forma como defendió los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La mañana de este martes se volvió tendencia la palabra “ridícula” por la difusión de un video en el que Prieto Hernández presentó los libros de texto gratuitos de sexto grado de primaria en compañía de expertos en educación y pedagogía, en Palacio Nacional.

Durante su intervención, la profesora celebró la creación de los libros de texto argumentando que dan más libertad a los docentes.

“Antes se pensaba que el profesor era analfabeta, nos pensaban analfabetas y pensaban que necesitábamos un librito que: ‘a ver, das el pasito, ahora el otro pasito y no te vayas para otro ladito porque voy a venir y te voy a hacer el examen y te voy a preguntar cuál fue el pasito”, dijo la profesora.

Añadió que con la nueva propuesta educativa ya no se trata del “saber acabado, rígido, descontextualizado y sin sentido”.

Entonces ocurrió el momento que se volvió viral.

Prieto Hernández afirmó que los libros de texto de la SEP promueven la solidaridad y la colectividad. Y al decirlo comenzó a brincar.

“Es otra manera de pensar, no es el individualismo de: ‘Yo aquí y yo sí sé, y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, maromero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no. No, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno”, expresó.

Cuando Ana María Prieto, maestra normalista de educación primaria, formadora de docentes y diseñadora de materiales educativos, hizo esta explicación en una conferencia vespertina sobre los libros de la SEP, en agosto de 2023:

La grabación corresponde a la conferencia del 16 de agosto de 2023, encabezada por la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya.

Fue la séptima conferencia de prensa en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, para la presentación de los libros de sexto de primaria.

“La docente normalista de educación primaria, formadora de docentes y diseñadora de materiales educativos, Ana María Prieto Hernández, explicó que el libro Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad, formará parte de la biblioteca de las familias mexicanas, lo que contribuirá especialmente en lugares donde no existen a veces textos y libros que puedan enriquecer los materiales educativos.

Pues acá parte del video del pasado 16 de agosto en Palacio Nacional. La conferencia la encabezó Leticia Ramírez Amaya, y explicaron los libros de sexto de primaria.



La del video que se se hizo viral es:



- Maestra Ana María Prieto Hernández, maestra normalista de Educación…

“Puntualizó que el texto está conformado por 20 capítulos y realiza todo un recorrido desde la conformación del territorio hasta los días actuales con una estructura diferente, ya que representa un libro de apoyo que se encuentra lleno de recursos gráfico”, reseñó el comunicado oficial de la SEP de ese día.

El video desató numerosos comentarios y burlas en redes sociales.

Más allá de la forma de mostrar su encanto por la llamada Nueva Escuela Mexicana de la 4T, me llama la atención que la maestra Ana María Prieto Hernandez pensaba, hasta 2017, que el sistema de competencias era el correcto para medir el avance de los estudiantes en la educación.

No es una broma

La nueva escuela mexicana de Morena de diez y cinco



Válgame ??



Alguien que pague la terapia de esta señora ???? del circo de @lopezobrador_

¿Son clases para el diplomado de actor de carpa de la @SEP_mx ?



La maestra Ana María Prieto Hernandez fue presentada por…

Uno de los memes la comparó con la actriz Gina Montes del antiguo programa de comedia televisiva La Carabina de Ambrosio.

¿Quién es Ana María Prieto Hernández?

Es licenciada en Antropología Social. Tiene una maestría en historia y entornos virtuales de aprendizaje. Trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional como profesora investigadora de tiempo completo, donde elaboró materiales didácticos para las licenciaturas impartidas a nivel nacional.

Además, fue asesora de la secretaría académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para la evaluación y el diseño curricular.