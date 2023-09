Ricardo Monreal se baja de la contienda por la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas cinco días después de que levantó la mano para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila, exaspirante presidencial de Morena, se bajó de la contienda electoral local con el argumento de que Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de la defensa de la transformación, ya tomó una decisión al respecto.

El pasado jueves 7, luego de quedar en el cuarto lugar de las encuestas internas de Morena, Monreal Ávila se autodestapó para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Ese mismo día, Clara Brugada anunció que solicitará licencia al Congreso capitalino para separarse del cargo con la misma intención. El sábado 9, Omar García Harfuch presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “para colaborar” con Sheinbaum a “dar continuidad a la transformación del país”.

Tras ese escenario, la mañana de este martes, Ricardo Monreal aseguró a los periodistas Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento: “entiendo los movimientos que se han dado y repito, la toma de decisiones. Y, obviamente, no voy a caer en la ingenuidad, entonces no estoy pensando, aún no se da la convocatoria, pero no voy a generar ninguna reacción”.

- ¿De plano te descartas para la jefatura de Gobierno?

- Es que está muy claro todo. La toma de la decisión ya está hecha y no hay forma por ninguna vía. Entonces, no quiero yo generar por ninguna vía alguna actitud inconveniente o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa. Estoy muy claro.

Monreal Ávila dijo que en los siguientes días se mantendrá en lo que sabe hacer: dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escribir un libro “sobre mujeres” y, en general, a “estar muy tranquilo para mejores etapas o para mejores épocas”.

Para su futuro político, aclaró que no le interesa tener un puesto en el gabinete presidencial, como quedó asentado en el acuerdo firmado entre las seis “corcholatas” el pasado 5 de junio:

"En el gabinete no tengo interés porque siempre he sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 años que tengo como servidor público. Por ello, no estoy pensando en el gabinete”.

La semana pasada, cuando Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, se autodestapó como aspirante de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, mencionó que solo había un morenista con quien sí “habría tiro” en la contienda: Ricardo Monreal.