AMLO asegura que no hay ruptura en Morena pese a señalamientos de Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Morena no hay ruptura ni la habrá, pese a los señalamientos de Marcelo Ebrard sobre el favoritismo con el uso de la Secretaría de Bienestar, el acarreo y la cargada a Claudia Sheinbaum; también, negó que en su partido haya prácticas como las del PRI.

“Quisieran nuestros adversarios que es natural que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso ni habrá porque nuestro pueblo está a favor de la transformación”, señaló.

Cuestionó: “¿Se acuerdan cómo hablaban del cambio y del cambio y del cambio? Y todo fue pura mentira, es lo que se conoce como gatopardismo (…) Pero eso ya pasó.

-¿Ya no hubo prácticas como las que hubo en el PRI?

-No no no no, lo dije desde hace bastante tiempo, se acabó el dedazo, el acarreo, la cargada, todo esto que hicieron nuestros adversarios durante mucho tiempo, durante siglos. Lo que nosotros padecimos, nos robaron elecciones , ¿ustedes creen que calderon ganó la elección presidencial en 2006? Ahí se los dejo de tarea.

El mandatario federal afirmó que está contento con la designación de la exjefa de Gobierno pero en cuanto a Ebrard “es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más”.

Reiteró que a Sheinbaum le entregó el bastón de mando y con eso él terminó su gestión al frente de Morena para llevar el movimiento de transformación y destacó su grado académico porque él de milagro sólo terminó la licenciatura.

“Es excepcional, extraordinaria, que es una mujer con convicciones, principios, honesta, y además muy preparada. Yo de milagro llegué al nivel de licenciatura, Claudia tiene doctorado, pero además, lo más importante de todo: es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta”.

Pidió que se haga encuesta no formal, para preguntar entre las familias y vecinos o en la calle, para que con eso “recojan los sentimientos de la gente y ahí van a tener la respuesta”.

El presidente López Obrador indicó que si se dejan guiar por lo que dice Claudio X. González Guajardo o si se cree en lo que dicen conductores de radio, de televisión, “entonces si van a andar un poco, no mucho confundidos”. En cambio, “sí lepreguntan a la gente ahí va a estar la respuesta. Y en la democracia es el pueblo el que manda, el que decide y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia”.

Mencionó el caso de Emilio Lozoya para recorrer los actos de corrupción que se cometieron para favorecer la campaña de Enrique Peña Nieto.

“Ahí está el caso, nada más que no se habla de eso, tienen detenido al que fue director de Pemex y en sus declaración sostiene que él recibió dinero durante la campaña del licenciado Peña para pagar gastos de campaña incluso que le dio dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética, de la privatización del petróleo y nada de eso es noticia. No se habla de eso, en las mesas de los analistas, en los programas de televisión de radio, lo de García Luna no no no nada, no toquemos eso”.

Repechó que todo lo que se publica es en contra de su movimiento, por lo que está agradecido con el pueblo “y por eso sostengo que amor con amor se paga y la gente se ha portado muy bien y es un pueblo ejemplar”.