Diputados dedican sesión a la charrería; Pepe Aguilar propone incluirla en los libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados realizó este miércoles una sesión solemne con motivo del Día Nacional del Charro.

A la ceremonia celebrada en San Lázaro acudió el cantante y compositor José “Pepe” Aguilar, quien en entrevista propuso incluir la cultura de la charrería mexicana en los Libros de Texto Gratuitos.

Como parte del Día Nacional del Charro, que se celebra el 14 de septiembre, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión solemne con motivo de esta conmemoración.

Sesión solemne. Fotos: Montserrat López

La presidencia de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra Castillo, mencionó que la celebración el Día Nacional del Charro fue decretada por el presidente Abelardo L. Rodríguez en 1934, a fin de reconocer a las personas que hacen posible esta expresión cultural.

También recordó que la charrería fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2016.

Destacó que la charrería surgió de una práctica natural producto de las faenas ganaderas, de la vida rural, de las actividades de los ranchos y para recorrer caminos, brechas y ciudades.

Carlos Alberto Puente

A la sesión se presentaron vestidos de charros el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM y la panista Sonia Rocha, así como el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Sonia Rocha

Después de la sesión solemne, el cantante y compositor Pepe Aguilar propuso en entrevista que la cultura de la charrería mexicana se incluya en los Libros de Texto Gratuitos.

“Es 100 por ciento necesario incluir la cultura de la charrería en los Libros de Texto Gratuitos. Tampoco vamos a hacer a los niños expertos en charrería, pero por lo menos que entiendan de lo que se trata.

“Es el único deporte nacional, no hay otro, ningún otro. Éste es el único nacional y viene de una tradición muy bonita. ¿Por qué no les enseñan charrería?”, dijo.

“Los diputados, los senadores, el Gobierno Federal y todos los gobiernos estatales, tienen que ayudar a la charrería, porque es el único deporte nacional del que todos los mexicanos pueden estar orgullosos y no debe morir.

“Entonces, más que sentirnos orgullosos aquí, qué bueno que nos sentimos escuchados, por supuesto, es un orgullo estar aquí, pero más que nada, es aprovechar la oportunidad para ser escuchado por los diputados, ser escuchado por el gobierno mexicano, y que apoyen al único deporte nacional que existe”, sostuvo Pepe Aguilar.

“No se está perdiendo la tradición de la charrería, al contrario, hay más asociaciones de charros que nunca en la historia de México”, pero al ser “tremendamente caro, necesitamos ayuda porque hay mucha gente que tiene, y tenemos la posibilidad de poder pagarnos un caballo, de poder estar en un lienzo, de poder estar en una asociación, hay gente que no. Esa gente que ya no tiene la posibilidad, ¿cómo le hace?”, cuestionó.

“¿Es muy elitista? Pues sí, porque si no hay manera de que todo mundo pueda practicarlo, puede llegar a ser elitista. Pero si el gobierno ayuda, para empezar, concientizando a todos los mexicanos de lo que es la charrería, tú pregúntale a un joven ahorita de 15 a 18 años, a ver si tiene idea de qué se trata: y no tiene la menor idea, y lo trae en su sangre, es parte de su historia, de su cultura, de su vida, aunque no lo conozca”, añadió.

Pepe Aguilar sugirió que “sería interesante que niños y jóvenes conocieran la charrería, porque ahora que estamos más conectados con todo el planeta, con nuestros telefonitos y tantos méndigos modismos y hablando en inglés y la fregada, estaría interesante que supiéramos de dónde venimos; para saber a dónde vas, es importante saber de dónde vienes, y la charrería es parte importantísima de nuestra cultura y no quiero ninguna curul, déjenme decirles”.