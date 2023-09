El gobierno federal reitera decisión de comprar en un solo pago nueve hospitales concesionados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó a empresarios que tienen nueve hospitales bajo la figura de asociaciones público-privada la posibilidad de continuar entregándoles pagos anuales reducidos a la mitad hasta terminar de pagar lo acordado con gobiernos anteriores.

El mandatario federal reiteró su decisión de adquirir los nosocomios en un solo pago y con base en el avalúo total de más de 5 mil 600 millones de pesos, contra los más de 93 mil millones que en sexenios anteriores se pactó entregarles a 20 años a las empresas propietarias.

Noticias Relacionadas El gobierno federal buscará comprar 12 hospitales concesionados al Sector Salud, anuncia AMLO

“No te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”, afirmó.

Las empresas insisten en que se mantenga lo convenido con gobiernos anteriores, que consiste en recibir un pago anual por casi la misma cantidad del avalúo que hizo el gobierno federal para comprarlos, en total 5 mil 600 millones de pesos, hasta cubrir los más de 93 mil millones de pesos del monto total; es decir que con el pago de un año se cubre el total de lo que cuestan esos hospitales.

La Presidencia mostró la tabla de lo que, dijeron, eran los “montos de avalúos” y que suman más de 21 mil 400 millones de pesos, pero los montos mínimos muestran un total de más de mil 473 millones de pesos y un máximo de poco más de 5 mil 242 millones de pesos.

“Dicen que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque, aunque le bajemos a la mitad, de todas maneras, es mucho”, destacó el presidente.

Ante situaciones como ésta, explicó, “entiendo sus arranques de histeria, porque estaban muy mal acostumbrados, el pueblo no existía, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar. Le llaman a eso ‘hacer negocio’, pero no, porque el negocio es el que se obtiene de un contrato mediante un proceso de licitación o por adjudicación, y el que hace la obra obtiene una utilidad de 30 por ciento, como cualquier empresa; pero aquí no es así, no era así”.

El avalúo que mandó a hacer el gobierno federal y su propuesta es “en muy buenos términos, no es decir: ‘Les cancelamos el contrato’. No, no, no. ¿Saben qué? Ya recibieron durante varios años cantidades importantes”.

El presidente enfatizó que ya no quieren seguir pagándoles año con año durante 20 años lo que se dispuso en el contrato, porque “es muchísimo, porque es un contrato leonino, ya cambiaron las cosas; cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los predilectos, los hijos predilectos pues son los mexicanos, es el pueblo”.

Esa es la razón por la que el gobierno recibe ataques, aseguró, pero no quiso dar nombres de quienes resultan beneficiados con esos contratos. “Y además los mismos, porque no hay cambio, están en los reclusorios, y así están en las carreteras, en las concesiones de autopistas”.

“La verdad, también en descargo a ellos, es que les ofrecían y tenían… Imagínense los cuñados de Salinas, también cuñados del que llegó a ser secretario de Hacienda en ese tiempo de esos contratos.”

El presidente cuestionó: “¿Cómo iba a aguantar el gobierno todos esos gastos excesivos, onerosos, todo ese saqueo? ¿Cuándo le iban a llegar los apoyos a los pobres? Nunca. ¿Y a los adultos mayores y a los estudiantes pobres y a los campesinos? Nunca”.

“Yo entiendo las molestias, pero esto ya cambió, y me da muchísimo gusto que, por no permitir ese tipo de política, si se puede llamar política, pues hemos logrado reducir la pobreza, disminuir la desigualdad”, concluyó.