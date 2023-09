Si aún hay violencia en Michoacán es porque Calderón declaró ahí la guerra al narcotráfico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De seis meses a la fecha ha bajado el número de homicidios en Michoacán, y si aún hay violencia en el estado es porque en la región de Tierra Caliente fue donde Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

López Obrador argumentó que “lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad no surgió de la nada”, y consideró que la creación de grupos de autodefensa es un error.

Este miércoles 13 Proceso publica que por el hartazgo ante la violencia y las extorsiones de grupos criminales, y “desesperados por la inacción gubernamental, los habitantes están dispuestos a tomar nuevamente las armas”, esto “a más de una década del levantamiento del primer grupo de autodefensas en Michoacán, encabezado por el extinto Hipólito Mora Chávez en La Ruana, municipio de Buenavista”.

El mandatario federal respondió:

“Yo no estoy de acuerdo, y desde el principio lo he sostenido, en la creación de esas guardias civiles, autodefensas; creo que fue un error que se cometió en su momento y que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos, no es correcto, y estamos avanzando.”

Afirmó que ha habido casos en Michoacán, pero también aseveró que, con base en la revisión que hacen todos los días, tiene información de que hay una disminución de casos.

Los datos de AMLO

López Obrador mostró una gráfica con datos desde enero de 2018, en la que se observa que en enero de 2018 se cometieron en Michoacán 117 homicidios dolosos, y durante la presente administración federal se presentan varios picos, como los de agosto de 2019, cuando se reportaron 205 casos; septiembre, con 221; diciembre, con 229 homicidios dolosos; y febrero de 2020, con 268 casos, uno de los meses con mayor número.

Con altibajos, la gráfica expone que en junio de 2020 hubo una baja importante, con 157 casos, y después la cifra se fue incrementando hasta llegar a otro pico en marzo de 2022, que sería el último hasta la fecha y el más elevado en lo que va del gobierno: 273 casos.

A partir de entonces se advierte una disminución, con repunte en septiembre de 2022, con 159 casos, y otro pico en octubre del mismo año, con 184 homicidios dolosos. Para febrero de 2023 la cifra bajó hasta 140 casos; en mayo de este año subió a 175 y en agosto reciente se registraron 138 casos.

Es decir, la cifra más baja reportado por el actual gobierno fue de 118 casos, uno más que la cifra mostrada durante el gobierno de Peña Nieto; y el pico más alto fue de 273 homicidios dolosos, aunque AMLO lo atribuyó al gobierno estatal anterior.

“Claro, hay todavía violencia porque, aunque no les gusta a los fachos, fifís: imagínense, ahí en Michoacán, ahí en Tierra Caliente, fue donde declaró la guerra Calderón, que se puso un traje militar y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero; entonces no les gusta que yo recuerde esas cosas, pero ni modo que lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad haya surgido de la nada”, señaló.

Ni Fox ni Calderón se levantaban temprano

El presidente López Obrador destacó que todos los días está pendiente en las reuniones de seguridad, salvo estos días en que estuvo fuera del país, para su gira por Colombia y Chile, y cuestionó que ningún otro presidente se levantaba temprano. “¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano a atender el tema de la seguridad? ¿Calderón se levantaba temprano para…? Que se acostaba muy tarde”.

“Se está trabajando en eso, o sea, estamos allá en Michoacán, está la Guardia Nacional y hay mucha presencia, detenciones, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente, y vamos a seguir así”, señaló.

El presidente apuntó que tiene que salir a responder porque los “adversarios, conservadores, fachos, con su prensa vendida o alquilada, que no informa, sino manipula, quiere distorsionar las cosas. Estoy seguro que el Proceso no sacó nada de la información del Inegi”.

De nuevo mostró los datos del Inegi sobre la disminución del número de víctimas de delitos en el país, que bajó 20 por ciento, datos que se dan, dijo, pese a la campaña de manipulación de los medios.

“Menos incidencia delictiva y reducción de los principales delitos. Ahí vamos. O sea, no es un asunto fácil, es complejo por lo que hablaba, imagínense que García Luna era el encargado de la seguridad pública. ¡Ay, nanita! Nada más que de eso ya no quieren hablar, no dicen nada”, dijo.