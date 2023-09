Todos los conservadores son iguales, pero Javier Milei “es un deslenguado”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las expresiones del candidato presidencial de Argentina, Javier Milei, no hay simulación ni hipocresía, aun cuando se trata de agredir al papa Francisco, pero lo dice de esa forma “porque es un deslenguado”, además de que muestra su pensamiento conservador tal como es.

Al personaje lo comparó con Vox de España, pero afirmó que no hay matices ni extremos en la derecha y el conservadurismo, porque todos piensan de la misma forma, solo que hay algunos hipócritas que simulan, pero que también pueden captar o “cautivar” a sectores, principalmente de la clase media.

“Fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del papa Francisco. A ver si me consigues lo de Milei. Porque muchos, ¿no? ‘Milei’, ‘Milei’, ‘Milei’, pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual”, advirtió.

En los dos fragmentos del video que se mostraron, Milei dijo: “No, no, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va en contra de las propias Sagradas Escrituras (…) Este país tiene tantos años de justicia social, que… ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, sí, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos”.

El objetivo del presidente López Obrador fue mencionar que “hace relativamente poco, toda una corriente que le llaman de extrema derecha; yo no coincido con eso, todos son iguales, no hay moderados o extremistas en el conservadurismo. Decía Ocampo que el moderado era un conservador más despierto”.

Ante las divisiones de que son del centro derecha, derecha o extrema derecha, el mandatario mexicano expuso que son lo mismo, pero hay unos más cínicos, más francos o más sinceros, y otros hipócritas que esconden lo que realmente piensan.

El presidente también aseguró que esta exhibición no significa censura de lo que Milei expresa, sino una muestra de cómo piensan los de la derecha en el mundo.