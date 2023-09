Xóchitl Gálvez: “Si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estoy segura que, si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”, afirmó Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, quien acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer imponerse a como dé lugar en lo que llamó “una elección de Estado”.

La senadora panista, quien ha negado que se cometiera algún ilícito en la casa que habita en la colonia Reforma Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, se refirió a la petición de Morena en la Ciudad de México para que el inmueble sea demolido.

“Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores”, señaló en conferencia de prensa este miércoles en el Senado.

Gálvez denunció que “la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional (…) esta es una elección de Estado, lo que está en juego es el poder y el presidente se va a imponer a como dé lugar".

Este martes, el partido Morena en la Ciudad de México exigió a las autoridades panistas de esa demarcación que la vivienda sea “clausurada, resguardada y demolida”, pues se trata de una “construcción ilegal”.

Según la acusación del exjefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, la casa de la senadora panista fue adquirida mediante corrupción y actos ilegales.

El lunes 11, Romo publicó un video en su cuenta de X en el que denunció que mientras Gálvez era delegada en el año 2017 dio los permisos para la construcción del complejo de lujo, el cual aseguró cuenta “con un valor de 75 millones de pesos”.

Añadió que en 2020 se le negó el Uso y Ocupación, el cual avala que el inmueble es 100% habitable. Sin embargo, añadió que Gálvez Ruiz adquirió la propiedad “aun con el conocimiento de que era ilegal”, y refirió que obtuvo un “descuentazo de más de 5 millones de pesos”, razón por la cual la apodó “Móchitl Gálvez”.

Como en Nicaragua

En la conferencia de este miércoles, Gálvez recordó el caso de Nicaragua, en el que el presidente Daniel Ortega hace unos días le quitó su casa a la escritora Gioconda Belli.

“La verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor”, añadió.

“Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley”, detalló la senadora y explicó:

“Primero reviso para hacer el régimen de condominio un notario los documentos, el uso de suelo, la terminación, se le notifica a la delegación que, por cierto, es en los tiempos de Víctor Hugo Romo cuando se construye esta casa. Yo solo compré, no soy la constructora ni muchos menos.

“Yo compré en preventa esta casa, posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra y el banco que me otorgó el crédito por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos; o sea, el banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra.

“Y, finalmente, el Registro Público de la Propiedad inscribió la casa y pues ahí, ahora sí que el Registro Público de la Propiedad no es afín a su servidora, estaba el gobierno de Morena o está el gobierno de Morena en la Ciudad”, dijo Xóchitl Gálvez y lanzó un desafío: “Entonces, decirle que la ley sí es la ley para mí y yo los reto a que me la demuelan”

La aspirante presidencial aseguró que está subiendo en las encuestas y eso tiene “muertos del miedo” a los integrantes del oficialismo.

“Ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca, al de Sonora y pues me van a echar montón. Eso solo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional”, aseveró, tras señalar que el presidente la volvió a mencionar en la mañanera

“Ya sabe que tiene una restricción y es él el que está operando esta orquesta, porque es real”, aseveró.

#DemuelanMesta

Desde anoche, la senadora panista respondió en X: “Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”.

Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!



¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón? https://t.co/aeTfUs1CLD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 13, 2023

En la misma red publicó una foto en la que sostiene un cartón con el dibujo de un corazón que tiene en medio la “X” de su inicial y la palabra “Esperanza”. En Twitter la difundió con el mensaje #DemuelanMesta.

En conferencia de prensa el martes en el Senado, cuestionó si no puede tener una casa con un valor de nueve millones y negó que se haya cometido ilícito en la adquisición de la vivienda señalada.

“¿Pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria? ¿No puedo tener una casa que vale nueve millones 700 mil pesos? Es todo lo que tengo.

“Realmente no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos”, sostuvo.