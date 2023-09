Yasmín Esquivel fracasa en su intento de ampararse contra nuevas normas antiplagio de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Yasmín Esquivel Mossa fracasó en su intento de ampararse contra las nuevas reglas expedidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para combatir el plagio, debido a que una juez declaró que estas no le afectan a ella, ya que su caso es anterior a la expedición de las nuevas normas.

La juez Sandra de Jesús Zúñiga determinó que con los cambios en las leyes internas de la UNAM los derechos de la ministra no son afectados, ya que éstas serán relacionadas en actos posteriores a que entraron en vigor en marzo de este año.

“La sola vigencia de los preceptos combatidos no afecta derecho alguno de la quejosa ya que con su sola vigencia no la afecta ni le genera consecuencias jurídicas, al no crear, transformar o extinguir situaciones concretas de derecho”, según el proyecto de la juez de Jesús Zúñiga.

La juez añadió que la ministra Esquivel Mossa no demostró que el cambio de las leyes internas de la UNAM esté enfocado en ella y por ende no afecta su situación jurídica.

La ministra fue acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura y ha impedido con una serie de amparos que autoridades de la UNAM puedan investigar o posicionarse al respecto.

En junio, los abogados de la ministra señalaron en conferencia de prensa que una juez de la Ciudad de México determinó que no había plagio y que pedirán al Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) de la UNAM que lo tome en cuenta y falle a favor de Esquivel Mossa.