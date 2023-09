AMLO rechaza idea de demoler casa de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de demoler la casa de Xóchitl Gálvez por presuntas irregularidades en trámites previos a ser habitada y pidió que no haya campañas de linchamiento.

“Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles sin permisos y que hay destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No no no, ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada”.

El mandatario respondió a la propuesta del exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, de ver a la candidata presidencial del Frente Amplio por México y sus integrantes como adversarios y no como enemigos a destruir, porque en su movimiento padecieron eso.

“Una vez sacaron en Televisa y creo qe en la otra televisora, Azteca, Televisa no tengo duda, un mensaje comparándome con Hitler y Stalin. No sé por qué razón”, expuso.

El presidente López Obrador aseguró que en su movimiento no pueden ni deben hacer ese tipo de propuestas, “sería ir en contra de nuestros principios, hacer lo mismo”.

Agregó que “no deben haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso” y por lo tanto no se debe responder de la misma manera.