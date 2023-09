La NASA recomienda a México compartir la información sobre los “extraterrestres” de Jaime Maussan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) presentó este jueves un informe de 33 páginas sobre los llamados ovnis, señalados con el nombre oficial de Fenómenos Aéreos No Identificados.

Tanto en su página oficial como en una conferencia de prensa, la agencia espacial estadunidense difundió el reporte encargado a un equipo independiente sobre los también conocidos como UAP, por sus siglas en inglés.

De acuerdo con Bill Nelson, administrador de la NASA, la intención del reporte es trasladar la conversación sobre los ovnis o UAP “del sensacionalismo a la ciencia”.

Y en la conferencia que se llevó a cabo este jueves con la presencia de Bill Nelson y otros directivos de la NASa se mencionó el caso de dos supuestos seres “no humanos” presentados por el conductor Jaime Maussan en la Cámara de Diputados de México, durante una audiencia oficial.

En la sesión de preguntas, el reportero Sam Cabral de la cadena BBC mencionó la presentación de los supuestos “extraterrestres” en San Lázaro.

“Hemos estado hablando mucho sobre el cambio del sensacionalismo a la ciencia. Al respecto, ¿la NASA ha contactado a las autoridades mexicanas sobre las revelaciones sensacionalistas de dos supuestos cadáveres no humanos? ¿Qué importancia conceden a estos hallazgos?”, preguntó Cabral.

David Spergal, presidente de la Fundación Simons de la NASA, tomó la palabra para responder. “¿Saben? Es algo que sólo lo visto en Twitter. Cuando tienes cosas inusuales, quieres hacer que los datos sean públicos”, dijo, y puso como ejemplo cuando la NASA tiene objetos como rocas lunares, las cuales pone a disposición de los científicos de todo el mundo.

A discussion of the report by the unidentified anomalous phenomena independent study team including NASA Admin @SenBillNelson, Nicola Fox, Daniel Evans, and Chair of NASA's UAP Independent Study Team, David Spergel was held at NASA Headquarters today. ??https://t.co/ely6VjmP1L pic.twitter.com/r4ztHJ2Uyz — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) September 14, 2023