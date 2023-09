Mario Delgado rechaza que entrega del “bastón de mando” fuera un acto electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que fuera “electoral” el acto de entrega del Bastón de Mando del presidente Andrés Manuel López a Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, como lo calificó el Instituto Nacional Electoral (INE) y por lo que pidió que sea “bajado” de las cuentas en redes sociales de una veintena de gobernadores.

En tono triunfalista, aseguró que “aunque pidan que lo bajen de las redes, es algo que va a quedar en la memoria y en la historia de este país. Podrán pedir que lo bajen de las redes, pero nunca podrán bajarlo de nuestras mentes y de nuestros corazones”.

En conferencia conjunta con Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, Delgado Carrillo fue cuestionado sobre la orden de la Comisión de Quejas del INE, que determinó que dicho acto y sus imágenes podrían vulnerar el principio de imparcialidad.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en la medida dictada por el INE, por una sencilla razón: la reunión que tuvimos donde el presidente de la República entregó el bastón de mando, pues no es una reunión de carácter electoral. Es un simbolismo mayor de cómo el liderazgo del movimiento que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, que es mucho más que, incluso, Morena, que un partido político, que un tema electoral, es un tema de transformación de este país, histórico. No tiene que ver con un tema electoral”, dijo.

Según Mario Delgado, es “absurda la medida que este acto de simbolismo de gran trascendencia para millones de mexicanos, sea calificado como un tema electoral y pidan que bajen esos videos”.

Luego, alardeó: “La verdad es que era una imagen extraordinaria, histórica, ver al presidente y a la doctora Claudia Sheinbaum en el Templo Mayor en esta… Entonces, aunque pidan que lo bajen de las redes, es algo que va a quedar en la memoria y en la historia de este país. Podrán pedir que lo bajen de las redes, pero nunca podrán bajarlo de nuestras mentes y de nuestros corazones”.