AMLO abre la puerta a importación de vacunas de covid-19 y promete acceso universal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que buscarán que la próxima campaña de vacunación contra covid-19 sea universal y abrió la puerta para que haya dosis importadas para la venta al público.

“Yo creo que la vacuna se puede aplicar de manera universal a todos, es un derecho el que se tengan todos los medicamentos, vacunas, es un derecho constitucional el derecho a la salud, y nosotros hemos hecho el compromiso de que medicinas para los que no tienen seguridad social son entregadas de manera gratuita, y se incluyen vacunas. Eso no es ningún problema”, dijo.

El mandatario federal expuso que el sector salud da prioridad a grupos que considera más vulnerables, pero quien quiera podrá vacunarse también, dado que se dispondrá, además de Abdala y Sputnik, de la vacuna Patria.

“Pero no hay límite para lo que es salud, porque también ese es otro asunto que están manejando de manera tendenciosa, facciosa, de mala fe nuestros adversarios, acerca del presupuesto de salud. No hay límite para la salud, o sea, es decir, no hay techo financiero, es todo lo que se requiera”, dijo.

Añadió que la salud es un derecho humano y su gobierno está comprometido a garantizarlo. “Entonces, los que andan buscando: ‘Es que ya bajó el presupuesto de salud’, les digo dos cosas, o tres:

“Una, nosotros estamos haciendo más con menos porque no hay corrupción”, y comparó que en otros gobiernos gastaban en medicamentos hasta tres veces más de lo que cuestan.

“Siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera aplicar cualquier vacuna, lo puede hacer. O sea, nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna, de ninguna manera, pero sí es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud”, comentó.

Ante la posibilidad de importar las vacunas, dijo que se podrá hacer, “yo no le veo problema para nada, nosotros nada más lo que tenemos es garantizarle a quien no tiene posibilidad para comprar medicinas, para comprar vacunas. La concepción neoliberal, conservadora, corrupta, con la pandemia, no saben cuántos querían permisos para importar vacunas, querían hacer negocio. ¿Y qué iba a pasar con la gente humilde, con la gente pobre? Entonces, se tomó la decisión de garantizar el derecho a la salud a todos”.