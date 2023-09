AMLO alista reunión con padres y madres de los 43 de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa a quienes les mostrarán toda la relatoría y las evidencias sobre el caso, entre ellas, las grabaciones enviadas por Estados Unidos, de las que dijo el mandatario mexicano tienen todas las existentes, pero para darlas a conocer deberán tener el permiso de los familiares.

“Se decía que faltaban unas grabaciones las solicitamos y nos informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones (…) Salió en el New York Times, como nota principal, como primicia, el que se tenían las grabaciones de Guerreros Unidos como si fuese una cosa nueva. Las tenemos desde hace dos años y como se suponía que faltaban, porque habían clasificado creo grabación 1, 2 y luego nos mandaron la 5 y la 6, se preguntó: `¿Qué pasa con la 3 y la 4?´ Y nos contestaron: `No existe´”, expuso.