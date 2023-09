Extradición de Ovidio Guzmán fue para que EU no ataque a México con fines "politiqueros": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México extraditó a Ovidio "El Ratón" Guzmán porque no buscó ampararse y se cumplió con la solicitud de Estados Unidos para no dar ninguna excusa en tiempos electorales en el país vecino.

Bajo el procedimiento establecido entre ambos países con un convenio para extraditar a presuntos delincuentes, el gobierno estadounidense hizo la solicitud al gobierno de México y una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se autorizó y turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), además de que se notificó al hijo de “El Chapo” Guzmán.

El hijo del otrora líder del narcotráfico tuvo la posibilidad de ampararse, no se presentó ninguna solicitud de amparo y por esa razón se procedió a la extradición.

El mandatario también destacó que “es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen eleccioens en Estados Unidos: el narcotráfico y la migración”.

Reprochó que políticos de ambos partidos de Estados Unidos utilizan estos temas para, además, culpar a México, en últimas fechas sobre el tráfico de fentanilo.

Es parte, afirmó de la estrategia politiquera, con lo que buscan engañar a los ciudadanos estadounidenses, lo cual ya no les funciona.

“Lo mismo el tema migratorio siempre es culpar a México pero no se han enterado. Les voy a mandar un aviso, ya no se puede usar el telégrafo ni el fax, aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron, hay que avisarles que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería para afectar a México”, dijo.

Ante ese planteamiento dijo que es importante “no dar ningún pretexto para que no quede ninguna excusa cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso”.