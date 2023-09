AMLO acata orden del INE de bajar de sus cuentas foto de la entrega del bastón de mando a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo no pago publicidad” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la orden del INE de bajar de sus cuentas oficiales las imágenes sobre la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum; el mandatario acata la medida, pero pide a su equipo que se inconformen.

“Es que ayer me pidieron los del INE que yo bajara una foto donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia, ¿que tienen que ver ellos?”, cuestionó y al aclararle que es por uso de recursos públicos, el mandatario federal argumentó que el acto se hizo a las 9:30 de la noche.

Al insistir que se trató de una publicación en cuentas oficiales, el presidente respondió: “Pero yo no sé exactamente cómo se pagan las cuentas de las redes porque yo no pago publicidad, imagínense por entregar el bastón de mando en la noche”.

Agregó que el proceso electoral en su gobierno será distinto y se tendrá “absoluta democracia. Nada de oligarquía”.

Y el ordenamiento del INE será acatado. “Cuando lo plantearon dije no, quiten eso (la imagen de entrega del bastón de mando), nada más que inconfórmense. ¿Qué tiene que ver la foto a las 9 de la noche fuera de aquí?” Y pidió dejar constancia porque van a estar que el bastón de mando… Me dio mucha risa una caricatura de Hernández no la puedo poner aquí: Grité muera la corrupción y que me iban a demandar en el INE, en el Tribunal Electoral”.